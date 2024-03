Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 24 marzo alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 24 marzo 2024

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Al centro del programma c’è la forza delle storie, non solo quelle di personaggi famosi, ma anche quelle di persone comuni, come il giovanissimo Jacopo Amberti che oggi ha 11 anni ma che già da tre anni ha dato vita ad un’iniziativa solidale che permette di raccogliere giocattoli da tutta Italia per donarli ai bambini meno fortunati, attraverso la sua associazione, “La finestra di Jacopo”.

A raccontarsi arriverà anche Enzo Decaro. Il noto attore napoletano, che dopo gli esordi al fianco di Massimo Troisi e Lello Arena, è stato poi protagonista di tante fiction popolari, parlerà della sua carriera e dello spettacolo in questo momento in scena a teatro, tratto da Edoardo De Filippo, Non è vero ma ci credo che sarà anche a Roma, al Teatro Vittoria di Testaccio la prossima settimana.

Negli studi Rai l’astrologo più conosciuto d’Italia, Paolo Fox, che farà il punto sul cielo e le stelle dell’oroscopo della nuova stagione.

Ci sarà anche Francesco Gabbani, il musicista che tutta Italia ricorda per il trionfo sanremese con il brano Occidentali’s Karma, ripercorrerà le tappe della sua carriera, e non solo, alla vigilia della partenza del nuovo tour.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.