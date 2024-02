Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 18 febbraio alle 17.20 su Rai1.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Ospiti della puntata saranno: Gabriele Cirilli, comico e attore, protagonista al cinema, a teatro e in molti programmi tv, tra cui “Tale e Quale Show” e tutti i suoi spin-off; Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate da pubblico e critica, dal 22 febbraio al cinema nel primo film da regista di Margherita Buy, “Volare”; Claudio Gioè, da domenica 18 febbraio nuovamente protagonista su Rai 1 con la terza stagione della serie di successo “Makari”, in cui interpreta il giornalista e investigatore Saverio Lamanna. E, infine, Sara Turetta, fondatrice e presidente dell’associazione “Save the dogs and other animals”, che ha rivoluzionato la sua vita per dedicarsi ai diritti degli animali.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.