Domenica 15 ottobre, alle 17.20 su Rai 1, nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera” per ascoltare le storie dei volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 15 ottobre 2023

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio.

Ospiti di questa domenica 15 ottobre 2023

Ospiti di questa nuova puntata saranno: Alessandro Preziosi, attore di innumerevoli serie e film, è in scena a teatro con “Aspettando Re Lear”, lo spettacolo, adattamento della tragedia shakespeariana, di cui firma anche la regia e che vede sul palcoscenico le opere del Maestro Michelangelo Pistoletto; Bianca Guaccero, attrice e conduttrice dai tanti talenti, dal 23 ottobre sarà la padrona di casa di “Liberi Tutti”, il nuovo programma, in onda in prima serata su Rai2, ambientato nel mondo delle Escape Room, con Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia; Maria Chiara Giannetta, dopo il grande successo dello scorso anno e la vittoria del Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista per il ruolo di Blanca Ferrando, è tornata a vestire i panni della giovane consulente della polizia in “Blanca 2”, la serie in onda in queste settimane su Rai1. E, infine, sarà presente Diego Gastaldi, ex atleta paralimpico, che ha perso l’uso delle gambe in un incidente, oggi viaggia per il mondo da solo, in compagnia della sua cagnolina, a bordo di un camper da lui progettato e costruito.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.