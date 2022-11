Francesca Fialdini torna domenica 13 novembre 2022, alle ore 17:20 su Rai1, con una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica. Andiamo a conoscere insieme chi sono gli ospiti di questa settimana.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata del 13 novembre 2022

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è come sempre quello di raccontare in molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità, le vite e le carriere dei volti noti dello spettacolo, del cinema e non solo. Francesca Fialdini, in qualità di padrona di casa, in ogni puntata, crea spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Gli ospiti di domenica 13 novembre 2022

Questa settimana, saranno ospiti nello studio di “Da noi… A ruota libera” per un’intervista con la conduttrice Francesca Fialdini: Raoul Bova, attore amatissimo dal pubblico, dal 17 novembre di nuovo al cinema con il film natalizio “The Christmas show”; Alba Parietti, che parlerà tanto della sua vita privata quanto di quella professionale, a poche settimane dal ritorno alla conduzione di “Non sono una signora”, in onda dal 7 dicembre su Rai2; Gabriele Cirilli, grande protagonista dell’ultima edizione di successo di “Tale e quale show”, dove ogni venerdì si esibisce in coppia con il grande Francesco Paolantoni, e Diana Del Bufalo, voce della colonna sonora del cortometraggio di Natale della Disney “Il dono” e impegnata a teatro nella nuova fortunata tournée di “7 spose per 7 fratelli”.

“Da noi… a Ruota Libera” in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

In ogni puntata, tanti momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali i protagonisti sono chiamati a reagire. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.