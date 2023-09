Domenica 24 settembre, in diretta, alle 17:20 su Rai1, nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma di Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio.

Ospiti di questa settimana

Ospiti di questa puntata saranno: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, protagonisti dell’attesissima terza stagione della fortunata serie di Rai1 “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, che torna su Rai1 dal 25 settembre in prima serata; Flavio Insinna e Alessio Vassallo, interpreti del film tv “La stoccata vincente”, in onda la sera stessa su Rai1, che racconta la storia esemplare di sport e riscatto, tenacia e determinazione del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, anche lui ospite in studio; Mauro Repetto, compositore ed ex fondatore e componente degli 883 in coppia con Max Pezzali, che, insieme al giornalista Massimo Cotto, ha scritto il libro autobiografico Non ho ucciso l’uomo ragno – Gli 883 e la ricerca della felicità, in cui racconta la sua storia.

Dove vedere Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.