Torna con un nuovo appuntamento di a stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 22 settembre alle 17.20 su Rai1.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Nek e Francesco Renga, che dopo il successo dell’ultimo Festival di Sanremo e del tour estivo, sono protagonisti di una serie di live anche nei teatri; Emma D’Aquino, già tra i volti più popolari del Tg1, che dal 14 settembre è anche alla guida, ogni sabato pomeriggio su Rai 1, del programma di approfondimento “Sabato in diretta”; e Stefano Fresi, che dal 12 settembre è protagonista della nuova serie di Rai1 “Kostas”, in cui interpreta il commissario ateniese Kostas Charitos, nato dalla penna di Petros Markaris. Sono alcuni degli ospiti di Francesca Fialdini a “Da noi… a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 22 settembre, alle 17.20 su Rai 1.

Ospiti anche Michele Argentieri, un ragazzo della provincia di Brindisi che, insieme ad altri volontari, ha creato un’associazione e un rifugio per gatti randagi e disabili; e Nonna Silvi, diventata famosa sui social grazie alla pubblicazione dei suoi video di cucina e delle sue ricette che hanno fatto il giro del mondo.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.