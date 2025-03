Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 16 marzo alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 16 marzo 2025

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

La puntata di “Da noi… a ruota libera” parte con l’attrice Serena Rossi, che dal 22 marzo sarà in tour con il suo primo spettacolo, da lei stessa ideato, “SereNata a Napoli”. In seguito Francesca Fialdini ospiterà Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta, protagonisti del film “Muori di lei”, diretto da Stefano Sardo, nelle sale dal 20 marzo. Ospite questa domenica anche Ilaria D’Amico, la giornalista e conduttrice, testimonial di Oxfam, che, con le sue campagne, lotta contro le diseguaglianze per porre fine alla povertà e all’ingiustizia. E ancora, Margot Sikabonyi, l’attrice diventata nota al pubblico interpretando Maria Martini nella serie “Un medico in famiglia”, autrice anche di due libri.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.