Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 25 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 25 ottobre 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 25 ottobre 2026

Anche questa settimana il programma darà spazio a esperienze personali e professionali, raccontando percorsi di vita segnati da cambiamenti, nuove sfide e occasioni per ripartire.

Tra le ospiti della puntata ci sarà Monica Guerritore, attrice tra le più apprezzate del panorama italiano, che si sta cimentando in una nuova esperienza televisiva con Ballando con le stelle. Nel programma del sabato sera di Milly Carlucci, dove fa coppia con Luca Urso, è alle prese con la sfida della danza, mettendosi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui il pubblico è abituato a vederla.

Spazio poi a Novella Calligaris, nome storico del nuoto italiano e prima nuotatrice del nostro Paese a conquistare medaglie olimpiche. Campionessa anche a livello mondiale, ha ripercorso la propria esperienza sportiva e personale nel libro autobiografico Pulce. La mia vita tra le onde, in cui racconta i traguardi raggiunti e le difficoltà incontrate lungo il suo percorso.

Ospite anche Tosca D’Aquino, attrice che nel corso della sua carriera ha spaziato tra cinema, teatro e televisione. Accanto all’attività artistica, porta avanti da anni il suo impegno come testimonial di Save the Children Italia, partecipando a campagne di sensibilizzazione dedicate alla lotta contro la malnutrizione infantile.

A chiudere il gruppo delle ospiti sarà Elisa Isoardi, tornata nel palinsesto del sabato pomeriggio di Rai 1 con Bar Centrale. Il people show racconta l’attualità attraverso il confronto e le voci dei suoi protagonisti, accompagnando il pubblico anche alla scoperta dei borghi italiani. Un nuovo appuntamento televisivo per la conduttrice, che sarà ospite di Francesca Fialdini per parlare della sua esperienza professionale.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.