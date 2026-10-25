Domenica 25 ottobre 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay per Skydance. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 25 ottobre 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 25 ottobre 2026

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, Charlotte Casiraghi, membro della Casa Principesca di Monaco e presidente dell’associazione Les Rencontres Philosophiques de Monaco, presenta il suo saggio La crepa, dedicato al significato e al valore della fragilità.

Spazio anche a Gino Cecchettin, accompagnato da Filippo Timi, che lo interpreta sul grande schermo, e Sabrina Martina, nei panni di Giulia, in occasione dell’uscita al cinema di Se domani non torno. Il film, diretto da Paola Randi e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è ispirato al libro di Cecchettin Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia.

In studio anche Teo Teocoli, tra i grandi protagonisti della comicità italiana, con i suoi personaggi più celebri, da Peo Pericoli a Felice Caccamo, e le indimenticabili imitazioni di Adriano Celentano, Cesare Maldini, Adriano Galliani e Massimo Moratti.

Attesa anche Giorgia, reduce dall’uscita di G+1, nuova versione del suo ultimo album G, certificato Disco d’Oro, e attualmente alla conduzione della nuova edizione di X Factor.

E ancora, Roberto Saviano, Mara Maionchi e Orietta Berti. Tra gli ospiti anche Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e autore del saggio Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie; Annalisa Cuzzocrea, nuova direttrice di HuffPost Italia; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; e Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera.