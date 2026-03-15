Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 15 marzo 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 15 marzo 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 15 marzo 2026

Questa settimana saranno presenti in studio e si racconteranno: Marisa Laurito, attrice e cantante amatissima dal pubblico, ha appena concluso, dopo sei stagioni di grandi successi, la sua esperienza da direttore artistico del teatro Trianon di Napoli; spazio, poi, alla storia di Maria Stella Maglio, ottantacinquenne, tra i 10.001 tedofori nella lunga staffetta della fiamma olimpica per i Giochi di Milano-Cortina. Maria Stella, moglie di Antonio Maglio, medico italiano scomparso nel 1988 e figura chiave per la nascita dei Giochi Paralimpici, la cui prima edizione si tenne a Roma nel 1960 proprio grazie alla sua iniziativa, mentre quella in corso dei Giochi Paralimpici Invernali si chiuderà proprio domenica, sarà accompagnata da Oney Tapia grande atleta paraolimpico non vedente e vincitore di Ballando con le stelle nel 2017. E ancora, Maria Esposito, l’attrice che è tornata a interpretare Rosa Ricci nella sesta, attesissima, stagione di “Mare Fuori”, in onda su Rai2 e disponibile su RaiPlay; i ragazzi del Rione Sanità, un gruppo di amici che con il coinvolgimento di Jago, artista di fama internazionale, stanno contribuendo, grazie all’arte, alla bellezza e alla valorizzazione delle sue opere, al processo di rinascita economica e sociale di uno dei luoghi simbolo di Napoli, il Rione Sanità.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.