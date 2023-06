Lunedì 5 Giugno in prima serata su Italia Uno va in onda L’incredibile Hulk, film fantastico diretto da Louis Leterrier nel 2008. Anche se la critica si è mostrata piuttosto fredda nei suoi confronti, L’incredibile Hulk, tratto dall’omonimo fumetto della Marvel, resta un film piacevole per gli amanti del genere e per svariati motivi.

Oltre al fatto che il personaggio conta numerosi estimatori ovunque, non si può non sottolineare la bravura di Edward Norton nel ruolo principale, così come quella del resto del cast, composto da nomi di grande livello. Completano il quadro gli effetti speciali decisamente innovativi e di forte impatto. Di seguito vi sveliamo alcune curiosità sulla pellicola.

L’incredibile Hulk: la trama in breve e il cast

Anche se la storia del gigantesco omone verde è nota, vale comunque la pena ripercorrere brevemente la trama de L’incredibile Hulk.

Bruce Banner è un geniale scienziato che, dopo essere stato sottoposto a radiazioni, sviluppa la capacità di trasformarsi in un gigante verde dalla forza smisurata ogni qualvolta i suoi ormoni vengono sottoposti a forte stress. In tal caso a fornirgli l’occasione sono i militari che gli danno la caccia. Tuttavia c’è posto anche per l’amore: Hulk sogna ancora di ritrovare l’amata Betty.

Come abbiamo detto, il film si avvale di un eccellente cast, che oltre ad Edward Norton annovera anche Lou Ferrigno, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Paul Soles, Ty Burrel e Martin Starr.

Curiosità sul film

Ecco un elenco di curiosità su L’incredibile Hulk: