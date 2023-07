C’è grande attesa per la seconda stagione di Cuori 2, la fiction di grande successo di Rai1 con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci in arrivo su Rai1. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai autunno-inverno 2023-2024 è stata svelata la data di uscita dei nuovi episodi.

Cuori 2, quando esce la seconda stagione della serie tv di Rai1

La seconda stagione di Cuori 2, la serie tv diretta dal regista torinese Riccardo Donna, è tra i titoli di punta dei nuovi Palinsesti Rai 2023-2024. Dopo il grandissimo successo della prima stagione tornano, la Rai ha annunciato la data di uscita della nuova stagione in arrivo da domenica 24 settembre 2023 in prima serata su Rai1. Le puntate della seconda stagione dovrebbero essere 16 suddivise in 8 prime serate.

Dove eravamo rimasti? Nei nuovi episodi della seconda stagione di “Cuori 2” ritroveremo Daniele Pecci nel ruolo di Cesare Corvara, il primario del reparto di cardiologia all’ospedale Le Molinette di Torino e Pilar Fogliati in quelli del cardiologo Delia Brunello arrivata dall’America. Non solo, confermato anche il ruolo di Matteo Martari nei panni di Alberto Ferraris, cardiochirurgo e pupillo del prof. Corvara. La serie tv è stata girata nuovamente a Torino nell’Ospedale Molinette.

Cuori 2, trama e cast della serie tv

Dopo due anni di attesa torna su Rai1 “Cuori”, la serie tv diretta da Riccardo Donna che si ispira a una storia vera. La fiction, infatti, racconta dell’équipe di cardiochirurghi dell’Ospedale Le Molinette di Torino che, tra gli anni ’50 e gli anni ’60, è stato tra i pionieri in ambito di cardiochirurgia. Negli episodi inediti della seconda stagione spazio non solo alle relazioni tra i personaggi della serie tv, ma anche alla scienza medica con le prime tecniche mediche sui trapianti e la realizzazione del primo cuore artificiale. La trama di Cuori 2 è ambientata nel 1968 e i telespettatori potranno finalmente scoprire l’esito dell’operazione del protagonista Cesare Corvara. Novità anche per Delia divisa tra le rivalità sul lavoro e un un possibile nuovo amore.

Ecco il cast completo della seconda stagione di Cuori 2:

Daniele Pecci nel ruolo di Cesare Corvara;

nel ruolo di Cesare Corvara; Matteo Martari nel ruolo di Alberto Ferraris;

nel ruolo di Alberto Ferraris; Pilar Fogliati nel ruolo di Delia Brunello;

nel ruolo di Delia Brunello; Andrea Gherpelli nel ruolo di Enrico Mosca;

Marco Bonini nel ruolo di Ferruccio Bonomo;

Neva Leoni nel ruolo di Serenella Rinaldi;

Bianca Panconi nel ruolo di Virginia Corvara;

Carola Stagnaro nel ruolo di Suor Fiorenza Bertoni;

Carmine Buschini nel ruolo di Fausto Alfieri;

Benedetta Cimatti nel ruolo di Luisa Ferraris;

Chiara Degani nel ruolo di Beatrice Dattilo;

Simona Nasi nel ruolo di Elvira De Bellis;

Davide Paganini nel ruolo di Bino Mazzini;

Roberto Accornero nel ruolo di Ferdinando Maugeri;

Paolo Romano nel ruolo di Carlo Dattilo;

Laura Adriani nel ruolo di Eva Pellegrini;

Gaia Messerklinger nel ruolo di Agata Vezzani;

Claudia Nicolazzo nel ruolo di Rosa Paluan;

Da segnalare anche le new entry di Alessandro Tersigni e di Paolo Conticini.

L’appuntamento con Cuori 2 è da domenica 24 settembre 2023 in prima serata su Rai1.