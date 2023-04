Su Rai Due sta per arrivare una novità che promette molto bene. Domenica 23 Aprile infatti, in prima serata e in prima visione tv assoluta, verrà trasmessa la puntata numero uno di Crossword Mysteries, una serie del canale statunitense Hallmark.

La particolarità di Crossword Mysteries sta nel fatto che le storie narrate hanno sempre a che fare con l’enigmistica. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Crossword mysteries: in cosa consiste e cast

Appartiene al filone televisivo cosiddetto “giallo rosa” Crossword Mysteries“, la serie di Hallmark che sta per approdare sulla seconda rete nazionale.

La protagonista è Tess Harper, una giovane donna che cura la rubrica dei cruciverba per il giornale The Sentinel. Quando scopre che spesso fra le soluzioni dei giochi si nascondono legami con alcuni crimini, lei stessa si trasforma in investigatrice e fornisce il proprio aiuto, con ottimi risultati, a Logan O’Connor, tenente della polizia di New York. Fra un delitto e l’altro tuttavia, c’è posto anche per il sentimento, amore in primis.

Per quanto riguarda il cast, i ruoli dei protagonisti, Tess e Logan, sono rivestiti, rispettivamente, da Lacey Chabert e Brennan Elliott.

Prima puntata Domenica 23 Aprile: la trama

Il primo episodio di Crossword Mysteries è un mix fra giallo e arte. Alan Nightingale, proprietario di una rinomata galleria d’arte, viene ucciso. Oltre al delitto, viene rubato un dipinto di enorme valore. Il tenente O’Connor, durante l’indagine, trova nella tasca dei pantaloni della vittima un cruciverba dell’edizione domenicale del The Sentinel. L’uomo si reca nella redazione del giornale in questione, dove conosce Tess.

La ragazza, oltre a mostrargli alcune affinità fra l’assassinio e il cruciverba ritrovato, lo fa anche riflettere sul fatto che un suo anonimo collega giornalista potrebbe essere responsabile di fornire indicazioni sui furti da mettere a segno utilizzando proprio il gioco. E così i due si mettono al lavoro alla ricerca dei colpevoli, riuscendo infine a risolvere brillantemente il caso.