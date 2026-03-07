Cristina Marino nel cast di “Avvocato Ligas”, nuova serie prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, che andrà in onda in esclusiva su Sky Italia dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic. La serie che si ispira al romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” scritto da Gianluca Ferraris, segue le vicende professionali e personali di Lorenzo Ligas interpretato da Luca Argentero, nonché marito di Cristina Marino. Alla presentazione della serie tv a Milano incontriamo la Marino che ci racconta come è stato lavorare sul set accanto al marito e con quale star di Hollywood sostituirebbe Luca nella serie tv.

Intervista a Cristina Marino, protagonista nella serie sky “Avvocato Ligas”

Che cosa è più liberatorio: dire un sacco di parolacce o bere un sacco di gin tonic?

Mi capita di fare entrambi, quindi dire parolacce dopo un gin tonic!

Voi avete un’azienda di analcolici. È mai capitato di parlare di questo aspetto?

Sì, certo. In un’epoca in cui, grazie a Dio, si è evoluto il concetto di condivisione e dello stare insieme, si è anche capito che l’alcol non è necessario. Spesso viene visto come un elemento che aiuta a essere meno inibiti, ma non è indispensabile. L’idea di lanciare un analcolico, visto che ho anche una piattaforma di benessere, secondo me concilia molto con il nostro stile di vita e con la nostra famiglia. Nonostante io sia una fan dei gin tonic! Detta così sembra quasi una battaglia. Forse in fondo è tutto un po’ una battaglia, anche se cerco di non viverla così. Se uno è razionale, però, un po’ tutto lo è. Spero solo che non lo sia nei rapporti umani.

Luca è qui accanto e ci sente: se potesse cambiare il protagonista con una star di Hollywood, quale nome le viene in mente?

Vediamo se indovina… Deve essere però un avvocato credibile. Oggi direi Jacob Elordi: potrebbe essere carino come Ligas. Un Ligas-Elordi!

Un aneddoto che l’ha divertita molto sul set, lavorando con suo marito?

Mi ha fatto sorridere una scena un po’ intima che abbiamo girato insieme. Nonostante fosse mio marito, l’ho vissuta come se fosse uno sconosciuto. È una cosa che non avrei mai immaginato. C’era un certo imbarazzo… con mio marito! E questo faceva decisamente ridere, perché non è normale.

Qual è il segreto per lavorare bene con il proprio compagno su un progetto come “Avvocato Ligas”?

In realtà in Avvocato Ligas ho una partecipazione molto piccola, quindi non è stato un lavoro lungo di coppia: sono state poche giornate. Il segreto è lo stesso che vale con tutti i colleghi e i reparti: lavorare in armonia. Non c’è un segreto diverso rispetto a qualsiasi altra persona con cui ti relazioni sul lavoro.