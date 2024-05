Finalmente torna Cristiano Malgioglio con un nuovo singolo dal titolo “Fernando“. Il brano disponibile in radio e in digitale a partire da venerdì 24 maggio su etichetta Warner Music Italy segna il ritorno del cantautore e personaggio televisivo!

Cristiano Malgioglio: “Fernando? il pezzo è molto ironico”

Dopo aver fatto cantare e ballare tutti con “Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito”, “Dolceamaro” e “Danzando Danzando”, Cristiano Malgioglio è pronto a conquistare l’estate 2024 con “Fernando“. Il brano dal sapore estivo è una dedica ad uno dei personaggi più amati dell’artista: il calciatore Cristiano Ronaldo. Proprio Malgioglio parlando del nuovo singolo ha dichiarato: «sono molto contento perché il pezzo è molto ironico. Penso di dare molta allegria in un momento così particolare che stiamo vivendo. Questo è il brano per fare dimenticare magari le tristezze. Mi piace molto, sta molto dentro di me perché c’è molto ritmo, ironia e naturalmente è un brano che ho voluto cantare per Ronaldo. Spero che lui lo possa sentire e gli possa piacere».

Il singolo “Fernando” di Cristiano Malgioglio ha un sound latino travolgente e accattivante che conquista sin dal primo ascolto. Impossibile restare fermi sulle note di “Ferando”, hit pronta a trasformare ogni giorno d’estate in Capodanno. Proprio Malgioglio ha spiegato di aver pensato a questo brano come una dedica al grandissimo campione Cristiano Ronaldo: «ho voluto fare questa dedica. Non è che sono innamorato, però mi è venuto in mente di farlo. Io a volte sono uno che dedica parole ai personaggi che mi piacciono. Ma questa in particolare è una dedica d’amore viscerale. Lui non lo sa ancora. L’ascolterà, chissà cosa penserà di tutto questo».

Cristiano Malgioglio, il testo e il video del nuovo singolo “Fernando”

Che bomba, che sandunga

Dentro te

Io ho solo samba e rumba

Dentro me

Ed aumentano i battiti

Se mi vuoi battimi

Sei una torta ai fiori di Shangai

Seguo te

Sei un habitué

Cosa hai in mente tu stasera?

Tête-à-tête

Fuori Saint Tropez

Le mie labbra all’amarena

Sei arrivato all’improvviso

Con il tuo sapor latino

Mi allontano, mi avvicino

Ma che caldo

Fernando

Fernando

È sempre Capodanno insieme a te

Mi fai dimenticare il mio ex

Tutto gira, roulette

Vai

Più veloce, più

Più veloce di me

E mi sto innamorando

Fernando

Fernando

Io non volevo un santo

Voglio te

Non chiedermi l’amore cos’è

Giravolta, casquè

Vai

Più veloce, più

Più veloce perché

Con te il mio cuore fa:

Bum burum burum

Mi piace

Bum burum burum

Te quiero

Bum burum burum

Fernando, Fernando

Ma non sei Ronaldo

Bum burum burum

Mi guarda Carlos

Mi scrive Osman

Mi cerca Onur

Mi vuole Kevin

Mi stressa Mohammed

Mi ama Murat

E se mi chiama Ronaldo

Ti lascio l’amaro, Fernando

Ma che caldo

Fernando

Fernando

È sempre Capodanno insieme a te

Mi fai dimenticare il mio ex

Tutto gira, roulette

Vai

Più veloce, più

Più veloce di me

E mi sto innamorando

Fernando

Fernando

Io non volevo un santo

Voglio te

Non chiedermi l’amore cos’è

Giravolta, casquè

Vai

Più veloce, più

Più veloce perché

Con te il mio cuore fa:

RIT