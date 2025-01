Nella serie “Leopardi – Il poeta dell’infinito” che andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio in prima serata su Raiuno Cristiano Caccamo veste i panni di Antonio Ranieri, amico fraterno di Leopardi che gli rimarrà vicino fino alla fine dei suoi giorni.

Intervista a Cristiano Caccamo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Cristiano Caccamo che ci ha parlato del suo personaggio:

“Antonio Ranieri è un amico fedele e questa è la direzione su cui ho cercato di lavorare. Non posso dire che mi abbia colpito la fedeltà nell’amicizia e poi scoprirete il motivo. Sicuramente Antonio provava un grande affetto nei confronti di Leopardi, aveva una stima profonda, è stato un po’ il suo agente”. Un poeta che Cristiano Caccamo ha incontrato per la prima volta sui banchi di scuola: “Devo ammettere che non mi piaceva particolarmente ma ho imparato ad amarlo solo dopo. Sergio conosce benissimo il poeta e l’amore che ci ha messo in tutto il film, nella sceneggiatura e nella recitazione, è spropositato”.

Sull’attualità di Leopardi, ha invece dichiarato: “Da giovane lo abbiamo amato per il suo fallimento, per la sua capacità di sbagliare. Un po’ chiunque da adolescente si è riconosciuto e ritrovato in lui. Ad oggi dovremmo amarlo per l’amore che aveva nei confronti della vita. Ha lottato fino alla fine, si è aggrappato alla vita fino all’ultimo respiro”.

Ma Leopardi è la risposta italiana a Bridgerton? Caccamo sorride e dice: “Forse da un certo punto di vista ha delle somiglianze, soprattutto se guardiamo i costumi“. Intanto Cristiano Caccamo è stato impegnato nelle riprese del film “Non è un paese per single” con Matilde Gioli.

I due attori saranno protagonisti della commedia romantica in uscita prossimamente su Prime Video.