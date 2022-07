Mercoledì 20 luglio 2022 è il giorno decisivo per la crisi del Governo Draghi. Dopo un anno e mezzo il destino politico dell’Italia è ad un bivio in un momento storico mai stato così difficile e complicato. Cosa succederà? Ecco una guida con la programmazione televisiva dedicata alla crisi di governo sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Crisi di governo Draghi: dove seguirla in tv

La giornata di mercoledì 20 luglio 2022 si preannuncia decisiva per il futuro del Governo Draghi. Dopo il dietrofront del M5S di Giuseppe Conte, il futuro del governo attualmente in carica è incerto. In un momento storico già segnato dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia da Covid-19, l’Italia con la crisi di governo vive un momento davvero delicato. Cosa succederà? Per chi è interessate, le reti Rai, Mediaset e La7 seguiranno ininterrottamente la cosa con dirette televisivi e programmi speciali. Spazio alle comunicazioni del Premier Draghi, prima al Senato e poi alla Camera dei Deputati dove si deciderà il futuro politico dell’Italia con il voto di fiducia. Dopo il voto sarà il momento dei commenti e delle analisi per capire cosa succederà dopo.

Crisi di governo Draghi: gli speciali di Rai

La Rai dedica ampio spazio alla crisi di governo con una programmazione ad hoc. Dalle ore 6.30 su Rai1 appuntamento con TgUnomattina seguito dalla prima parte dello Speciale Tg1 che andrà in onda anche nella fascia pomeridiana dalle 15 alle 20. Dopo una nuova puntata di Superquark di Piero Angelo, sarà Monica Maggioni a fare la telecronaca dalle ore 23:45 e fino a 00:45. Anche Rai2 si occuperà del voto alla fiducia del governo Draghi: a cominciare dalla rubrica di attualità condotta da Marzia Roncacci con la presenza in studio di Gennaro Sangiuliano, direttore del TG2, Francesco Bonini e Pietro De Leo. Spazio poi alla diretta dall’Aula del Senato con le comunicazioni del Premier Draghi e con il voto.

Anche su Rai3 la diretta dal Senato avrà ampio spazio intervallandosi con il programma “Agorà Estate” e il “Tour De France”.

Crisi di governo Draghi: gli speciali di La7

La crisi di governo su La7 sarà affidata all’inossidabile Enrico Mentana con la sua seguitissima Maratona Mentana televisiva in onda dalle 8.00 fino alle 20.30. Ben 12 ore e 30 minuti di diretta per il giornalista e direttore del Tg La7 che sarà accompagnato da ospiti in studio. Saltano per la giornata di oggi i programmi: Omnibus, Coffee Break e L’aria che tira.

Crisi di governo Draghi: gli speciali di Mediaset

Anche Mediaset non farà da meno. Su Canale 5 si parlerà del futuro del Governo Draghi nel programma del mattino “Morning News“, mentre su Rete 4 spazio allo speciale Tg4 in onda dalle 10.43 fino alle 12.25. La parola poi passerà a Studio Aperto su Italia 1 e successivamente al Tg5.

Anche nella fascia pomeridiana e serale si discuterà della crisi di governo: su Rete 4 con “Quarta Repubblica” in onda dalle 14 alle 18.55, mentre la sera ci sarà Veronica Gentili con il suo programma “Controcorrente“.

Naturalmente la crisi di governo sarà raccontata e seguita anche da Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom24.