#CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di Piero Chiambretti torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata di Rete4. Anche questa settimana in studio tanti ospiti e tante voci pronte a raccontare e declinare l’universo femminile. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata in onda questa sera, mercoledì 4 dicembre 2019.

CR4 La Repubblica delle Donne, ospiti: Amanda Lear

Mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda la seconda puntata di #CR4 – La Repubblica delle donne, il programma di successo condotto da Piero Chiambretti su Retequattro.

Il tema della seconda puntata è “ragazze eccezionali” e per l’occasione “Pierino” ospiterà in studio Amanda Lear. Chi più della istrionica Amanda Lear può essere considerata una ragazza eccezionale? Cantante, ballerina, showgirl, attrice, conduttrice, ma anche icona di stile e musa di grandissimi artisti del calibro di Salvador Dalì e Dawid Bowie, Amanda è pronta a raccontarsi in quella che si preannuncia un’intervista imperdibile visto che l’artista ripercorrerà la sua lunga e straordinaria carriera. Non solo, la Lear in studio parlerà anche di alcuni dei personaggi più influenti a livello mondiale: da Macron a Putin, da Donald Trump fino a Sergio Mattarella.

Oltre ad Amanda Lear, ospite della seconda puntata dello show di Piero Chiambretti anche Nina Sophie Rima; la modella racconterà come con caparbietà e grinta è riuscita a trasformare il suo incidente un un punto di forza tale da diventare una delle influencer più seguite. Nina, infatti, a soli 19 anni si ritrova senza una gamba in seguito ad un incidente.

CR4 La Repubblica delle Donne 2019

Come sempre accanto al “padrone di casa” Piero Chiambretti, la Repubblica delle Donne 2019 potrà contare su un cast di grandissimi personaggi come: Valeria Marini, Vittorio Feltri, Lory Del Santo, Alfonso Signorini, Antonella Elia, Massimo Lopez, Drusilla Foer, l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano e Francesca Barra.

La parte canora, invece, è come sempre affidata al trio delle Appassionante, mentre la parte comica alla simpatia travolgente di Katia Follesa e Rosalia Porcaro. A deliziare il pubblico maschile e femminile poi le ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” della sigla. Infine nel cast anche il cromatologo Ubaldo Lanzo e il “saggio” Peppino.