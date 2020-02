Nuovo appuntamento con #CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di successo condotto da Piero Chiambretti nella prima serata di Retequattro. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti che si alterneranno durante la puntata in onda questa sera, mercoledì 25 febbraio 20206

CR4 La Repubblica delle Donne stasera su Rete 4

Mercoledì 26 febbraio 2020 torna alle ore 21.25 in prima serata su Retequattro “CR4 – La Repubblica delle Donne” il talk show condotto da Piero Chiambretti.

Ad inizio puntata Piero Chiambretti torna al centro del palco con le piccole opinioniste de “La Repubblica delle bambine” che, questa settimana, faranno una serie di domande a Bugo, il cantautore reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove è stato protagonista della lite con Morgan. Da quando si è concluso Sanremo non si parla d’altro che della lite tra i due (ex) amici. Non solo ospite anche la giovane e talentuosa Sofia Tornambene.

Attesissimo nello studio anche Cristiano Malgioglio dopo lo scontro della scorsa settimana avvenuto in diretta con Arturo Artom, che si dissociava dal comportamento di Morgan a Sanremo 2020. Un dibattito acceso che si è concluso con l’abbandono del programma da parte della Zia Malgy. Non solo, tra gli ospiti della puntata anche Red Ronnie, Michele Monina e dj Aniceto.

CR4 La Repubblica delle Donne 2020: si parla di Coronavirus

Anche a CR4 La Repubblica delle Donne si parlerà dell’emergenza nazionale e mondiale del Coronavirus; in particolare si cercherà di capire come è possibile difendersi da questa psicosi generale e dal terrorismo mediatico. Non solo, quali saranno le conseguenze economiche di questa epidemia?

Ospiti del dibattito: il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori, il direttore di “Libero” Vittorio Feltri, Diego Fusaro, Stefano Zecchi e Gianfranco Vissani. Come sempre durante la puntata spazio alle pagelle di Iva Zanicchi, alla rubrica di Francesca Barra e all’editoriale di Lory Del Santo.

Infine ospite del programma anche Barbara Alberti; l’ex ministra del programma è pronta a raccontarsi a poche settimane dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. A completare lo show il trio soprano Appassionante e le ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” nella sigla.