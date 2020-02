Piero Chiambretti torna in prima serata con una nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di successo trasmesso in prima serata su Retequattro. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, mercoledì 19 febbraio 2020.

CR4 La Repubblica delle Donne stasera su Canale 5

Mercoledì 19 febbraio 2020 torna alle ore 21.25 in prima serata su Retequattro “CR4 – La Repubblica delle Donne” il talk show condotto da Piero Chiambretti dedicato questa settimana al “genio femminile”.

Tra gli ospiti della puntata Francesca Cipriani, la pupa vincitrice del programma cult del 2010 che recentemente ha affiancato Paolo Ruffini nella versione rivisitata “La pupa e il Secchione e viceversa”. La ex naufraga dell’Isola si confronterà con un test di cultura generale sottoponendosi ad un confronto con due divulgatori speciali Roberto Giacobbo e Piergiorgio Odifreddi a cui si aggiunge anche la professoressa del Grande Fratello Ambra Lombardo.

CR4 La Repubblica delle Donne, ospiti di mercoledì 19 febbraio

Durante la puntata di mercoledì 19 febbraio 2020, Piero Chiambretti si occuperà anche di alcuni dei temi più caldi del momento. A commentarli in diretta il giornalista e direttore Vittorio Feltri, Annalisa Chirico e in collegamento il direttore del laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani Maria Capobianchi per aggiornare il pubblico su tutte le ultime novità sul Coronavirus. Presenze fisse del programma poi: Francesca Barra e Iva Zanicchi con le sue pagelle.

Non mancherà poi la musica con la presenza di: Martinelli e Lula, un duo tutto al femminile, mentre direttamente da Sanremo Giovani 2020 ci saranno Eugenio in via di Gioia. Infine in occasione della Fashion Week di Milano ci sarà lo stilista e personaggio Philipp Plein.

A completare la puntata il cast fisso composto da: Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Lory Del Santo, l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano, il trio soprano Appassionante, Rosalia Porcaro e Katia Follesa a cui si aggiungono le performance delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa (“Trilli” nella sigla).