Piero Chiambretti torna con CR4 La Repubblica delle donne nella prima serata di Retequattro. Lo show, uno dei grandi successi della scorsa stagione televisiva, si preannuncia uno degli appuntamenti imperdibili per milioni di telespettatori, anche se quest’anno diverse saranno le novità. Ecco le anticipazioni e la data di partenza.

CR4 La Repubblica delle donne 2019 2020, quando inizia

Al via da mercoledì 30 ottobre 2019 la nuovissima edizione di Cr4 – La Repubblica delle Donne, il talk show condotto con grande successo da Piero Chiambretti. Per la seconda edizione, Retequattro ha in serbo una serie di novità: a cominciare da una nuovo studio fino ad un maggior numero di puntate. Proprio così Chiambretti e tutta la sua squadra di personaggi accompagneranno i telespettatori per circa 30 puntate, un numero davvero elevato a conferma del successo del programma.

Accanto a Piero Chiambretti confermata la presenza di Cristiano Malgioglio su cui il conduttore ha detto: “Cristiano è passato dall’ambiguità all’ubiquità. Agli amanti del malgioglismo dico che sarà presente anche la prossima stagione ma dovrà pagare pegno”, scherza (ma non troppo). Per me Cristiano è come una sorella, lo dico con la massima simpatia“.

Piero Chiambretti: “Farò un programma che sembrerà uguale ma…”

Sulla nuova edizione Chiambretti ha rivelato:

“Farò un programma che sembrerà uguale ma che, con piccole sorprese svelate poco alla volta, sarà diverso”.

Quest’anno raddoppiano il numero di puntate e lo show andrà in onda anche “Natale compreso” come ha annunciato Chiambretti, che durante la ocnerenza stampa di presntaznoen dei Palinsesti Mediaset ha detto:

“Avrà un sottotitolo: ‘La bellezza salverà il mondo e il mondo salverà la bellezza’”. Non solo, Chiambretti ha anche confermato che nel cast ci saranno tutti i personaggi della prima stagione: “Squadra che vince non si cambia nel mio caso non cambio niente per cambiare tutto“.