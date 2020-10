Nel corso della serata di martedì 27 ottobre in rete è cominciato a circolare un’indiscrezione sulla salute di Rocco Siffredi. Quei rumor, adesso, pare che siano stati confermati. Il re dei film per aduli ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi sarebbe risultato positivo al Covid-19. Le notizie rivelano inoltre che, insieme a Rocco Siffredi, tutta la sua famiglia è stata contagiata e con lui anche l’autista personale e la domestica. L’attore però non ha rilasciato nessuna comunicazione ufficiale, neanche un messaggio sui social. Quindi la notizia di una sua positività al virus è attendibile fino a prova contraria. L’indiscrezione per prima è stata lanciata da Dagospia che, di solito, è molto attendibile quando si tratta di gossip su vip e personaggi famosi.

Rocco Siffredi: quali sono le sue condizioni?

Rocco Siffredi, almeno fino alla scorsa settimana, era a Roma per alcuni impegni di lavoro. Lanciatissimo nel mercato dell’intrattenimento, è giunto nella Capitale per discutere su un nuovo progetto per il piccolo schermo. Da quel che sembra, il celebre pornodivo avrebbe in cantiere una serie tv biografica. Ed era atterrato a Roma proprio per ridefinire il contratto e per collaborare alla sceneggiatura. Anche su questa, si attendono conferme ufficiali.

Originario di Ortona, oggi Rocco Siffredi vive a Budapest con tutta la sua famiglia. Lì ha fondato una casa di produzione ed è lì che tutti i suoi film vengono girati. È sposato con una ex porno attrice, ha due figli, di cui uno sta tentando la carriera di regista. Ad oggi resta il volto più rappresentativi della cinematografia a luci rossi. Solo nel 2020 ha ricevuto ben due riconoscimenti per il film My name is Zaawaadi.

La positività di Rocco Siffredi? Ancora nessuna conferma

Tornato in auge grazie all’Isola dei Famosi, si è lanciato anche nella carriera di produttore musicale e in quella di documentarista. Su Netflix, infatti, è disponibile un documentario che racconta la sua vita da porno attore.

La notizia della positività al virus, se confermata, potrebbe mettere in seria difficoltà i suoi prossimi impegni di lavoro. Quello di Rocco Siffredi e uno dei tanti contagi “eccellenti”. Come quello di Alessia Marcuzzi e come quello di Federica Pellegrini che, di recente, sui social, ha raccontato l’evolversi della malattia. Su Siffredi,però, non resta che attendere una conferma o una smentita.