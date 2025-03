In arrivo su Rai Uno una nuova fiction che si intitola “Costanza”. Tratta dai libri di Alessia Gazzola, la serie arriverà sulla rete di Stato il prossimo 30 marzo. Scopriamo insieme qualcosa sulla nuova serie tv.

Costanza, dal 30 marzo su Rai Uno

L’appuntamento è per domenica 30 marzo, quando su Rai 1 debutterà Costanza, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. La storia ruota intorno alla saga di libri “La serie di Costanza Macallè” che è composta da 3 libri: Questione di costanza, Costanza e buoni propositi e La costanza è un’eccezione. Non è la prima volta che la tv nazionale propone un adattamento dei libri della Gazzola. Dalla penna dell’autrice sono nati anche altri racconti che hanno dato vita a un’altra saga di successo: L’Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Stavolta il ruolo della protagonista è affidato a Miriam Dalmazio, un’attrice che abbiamo già avuto modo di ammirare in molte serie tv di successo (Che Dio ci aiuti, Il commissario Montalbano, Rocco Schiavone e Teresa Battaglia solo per citarne alcune).

La prima stagione di Costanza si compone di 8 episodi, che saranno trasmessi in quattro prime serate su Rai 1 (due episodi ogni domenica sera). Dopo la messa in onda le puntate saranno disponibili su Rai Play per la visione on demand.

Costanza serie tv, trama

La serie si immerge nel mondo affascinante e complesso della Paleopatologia, una branca della medicina che studia le malattie del passato attraverso l’analisi delle ossa umane.

La protagonista, Costanza Macallè, interpretata da Miriam Dalmazio, è una giovane donna siciliana specializzata in anatomia patologica. La sua vita prende una svolta inaspettata quando scopre che a Verona è stato indetto un concorso per un assegno di ricerca annuale in Paleopatologia. Nonostante le sfide, Costanza decide di cogliere l’opportunità e, con la sua determinazione e competenza, vince il concorso.

La serie segue Costanza nel suo percorso a Verona, dove si trasferirà con la figlia Flora. Qui si troverà ad affrontare casi intricati e a confrontarsi con un ambiente accademico competitivo. La sua passione per la Paleopatologia la porterà a scoprire segreti nascosti nelle ossa antiche, svelando storie di malattie, sofferenze e vite passate.

Costanza, il cast

Nel cast della serie tv troviamo, oltre alla protagonista Miriam Dalmazio, anche Marco Rossetti, Lorenzo Cervasio, Franco Castellano e Caterina Shulha.

La regia è di Fabrizio Costa e la produzione è di Banijay Studio Italy.