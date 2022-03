Cosa sono le barre nella musica? Cosa significa “barre”, una parola spesso usata anche durante il talent Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Per comprendere meglio cosa fanno i talenti della scuola dell’ammiraglia Mediaset quando su una cover aggiungono le loro barre, ma anche per comprendere meglio di cosa si tratta e cosa facciano i vari artisti quando compongono, ecco alcune informazioni utili.

Cosa sono le barre nella musica rap?

Il termine barre viene utilizzato soprattutto nella sfera della musica rap. Una barra è una unità di misura utilizzata solitamente per definire la durata di una strofa rap e corrisponde a una battuta di quattro quarti, cioè una misura composta da quattro movimenti. La durata media di una strofa rap è di 16 barre, quindi 16 battute, anche se negli ultimi anni le strofe tendono ad accorciarsi e spesso sentiamo strofe da 8 barre.

Come si scrivono le barre? O meglio come si scrive musica rap? Lo schema da seguire può variare notevolmente, ma in generale si utilizzano:

4 barre per 1 quartina

4 quartine per strofa

2 quartine per ritornello

1 quartina per lo stacco

1 quartina per l’intro

Carta e penna alla mano, o blocco note sul pc o sul cellulare, un musicista o un paroliere può scrivere barre per la musica rap su un determinato tema lasciandosi andare o meglio lasciandosi trasportare dall’ispirazione. Il flusso di scrittura deve però essere sempre governato anche perché, come abbiamo visto, ci sono ritmi da rispettare ben precisi. Occorre quindi scegliere le parole accuratamente in base alla loro lunghezza e al loro suono oltre che al loro significato e riuscire a esprimere emozioni che poi possano essere condivise dalla pluralità delle persone.

Chi scrive barre ad Amici?

Negli ultimi anni abbiamo sentito sempre di più la parola barre ad Amici, il talent di Maria De Filippi. Dai semplici cantautori si è giunti ad avere nella scuola veri e propri artisti rap o trap che hanno portato una ventata di aria fresca nella scuola e che hanno fatto sì che anche in tv tutti conoscessero il genere musicale più apprezzato dai giovani.

Così da Moreno in poi, passando per Briga, Aka, Deddy ed infine LDA, Gio Montana, Calma e tutti gli altri, su Canale 5 si è sentito parlare di scrittura di barre su cover o pezzi inediti. Tale capacità è divenuta anche oggetto di lite fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che non concordavano sulle capacità di alcuni allievi. Ad Amici 20 ad esempio i due prof si sono scontrati per le barre scritte da Aka e da Sangiovanni.



Ora ad Amici 21 entrambi sono molto attenti ai talenti in gara e al loro modo di esprimersi. Le barre di Giò Montana hanno sicuramente sollevato numerosi consensi mentre quelle di LDA hanno diviso i prof.