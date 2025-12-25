Cortesie per gli ospiti è pronto a tornare su Real Time per tenerci compagnia con nuove ed appassionanti puntate. Tra consigli culinari e consigli su come si ricevono gli ospiti, potremo imparare, guardando attentamente ogni puntata, anche alcune informazioni su come arredare la propria dimora con un mix perfetto di suppellettili di design e ricordi d’infanzia.

Cortesie per gli ospiti: ecco la data del ritorno su Real Time

Quando torna Cortesie per gli ospiti su Real Time, quando ciò vedremo nuove puntate dell’amatissimo programma? L’appuntamento è fissato per il prossimo 5 gennaio 2026. Il programma andrà in onda ogni settimana, dal lunedì a venerdì, alle 20.30 sul canale trentuno del digitale terrestre.

Non occorrerà dunque attendere che le feste natalizie finiscano. Prima dell’Epifania potremo intrattenerci con le avventure dei tre giudici in giro per l’Italia e scoprire in quali case hanno fatto capolino e quali famiglie hanno conosciuto, ma soprattutto quali manicaretti sono stati preparati loro. La ventiduesima stagione del programma originale targato Warner Bros darà il via al 2026 nel migliore dei modi. Nuovo anno, nuove puntate. Non si poteva iniziare meglio!

Il cast: squadra che vince non si cambia!

Chi vi sarà nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti? Nel cast torneranno, per la gioia dei telespettatori: l’inflessibile Csaba Dalla Zorza, l’esperto di cucina Roberto Valbuzzi e l’ex gieffino Tommaso Zorzi per i suoi consigli sull’arredamento.

Tra menù speciali, ricordi personali e voglia di vincere, saranno loto a giudicare le coppie coppie pronte a sfidarsi nell’agguerritissima gara a suon di ospitalità e ricette. Come al solito ogni giudice avrà un ambito di interesse. Tommaso Zorzi si concentrerà sul life style, chef Valbuzzi sul food e quindi assaggerà con maggior attenzione ogni pietanza andando a scoprire gli ingredienti e soppesarne l’utilizzo oltre che la cottura. Csaba Dalla Zorza, infine, farà attenzione a quello che viene definito home style passando dall’apparecchiatura della tavola ed approdando agli arredi.