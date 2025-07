La grande musica dell’estate torna protagonista con una nuova puntata del Cornetto Battiti Live 2025, l’evento musicale dell’estate di Canale 5. Scopriamo i conduttori, ma anche la scaletta con cantanti e ospiti della puntata di stasera, lunedì 21 luglio 2025.

Cornetto Battiti Live 2025, scaletta e cantanti del 21 luglio

Stasera, lunedì 21 luglio 2025, dalle ore 21.35 appuntamento con la terza puntata del Cornetto Battiti Live 2025, il festival più amato dell’estate italiana trasmesso in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi e Alvin, con la new entry Nicolò De Devitiis. Un nuovo appuntamento dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta con protagonista la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Una serata all’insegna della grande musica e dell’intrattenimento con tantissimi cantanti pronti ad alternarsi sul palcoscenico. Non solo, non mancheranno le esibizioni on the road di Battiti Live 2025 che questa settimana son da Galatina e Bitonto.

Ma entriamo nel vivo della terza puntata del Cornetto Battiti Live 2025 con la scaletta di stasera in tv:

Irama

Anna

Francesco Gabbani

Annalisa

Fedez

Fabio Rovazzi

Capo Plaza

The Kolors

Coma_Cose

Gabry Ponte

Rkomi

Anna Tatangelo

Fred de Palma

Paola Iezzi

Dani Faiv

Gaia

Sophie and The Giants

Rhove

Clara

Tony Hadley

Bresh

Cornetto Battiti Live 2025 in tv e in streaming, dove vederlo

Dove seguire e vedere il Cornetto Battiti Live 2025 in tv? L’evento musicale dell’estate di Canale 5 viene trasmesso ogni settimana in prima serata su Canale 5. Non solo, per chi non potesse seguire la puntata su Canale 5 ricordiamo che l’evento è disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity raggiungibile sul sito, ma anche tramite app e smart tv abilitate.

Attenzione: on demand, oltre a poter rivedere le singole puntate del festival dell’estate 2025 di Canale 5, è possibile anche scoprire, subito dopo la diretta, tantissimi contenuti inediti ed esclusivi come le interviste realizzate direttamente dal backstage e tanto altro!