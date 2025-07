Tutto pronto per la prima puntata della nuova edizione del Cornetto Battiti Live 2025, l’evento musicale dell’estate che riaccende i riflettori in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme i conduttori, ma anche la scaletta con cantanti e ospiti di stasera, lunedì 7 luglio 2025.

Cornetto Battiti Live 2025, scaletta e cantanti del 7 luglio

Stasera, lunedì 7 luglio 2025, dalle ore 21.35 appuntamento con la prima puntata del Cornetto Battiti Live 2025, il festival più amato dell’estate italiana trasmesso in prima serata su Canale 5. Alla conduzione della nuova edizione ci sono: Ilary Blasi e Alvin, con la new entry di Nicolò De Devitiis. La prima puntata del Cornetto Battiti Live arriva in tv con un parterre di ospiti e cantanti protagonisti indiscussi dell’estate italiana. Dalla splendida cornice della Piazza di Molfetta ascoltaremo la migliore musica del panorama italiano e internazionale.

Ecco la scaletta del Cornetto Battiti Live 2025 della prima puntata del 7 luglio con tutti i cantanti ed ospiti che si alterneranno. Da Annalisa a Olly, e ancora Fedez, Tananai, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Coma_Cose. Da segnalare anche la presenza di Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Noemi, Rocco Hunt, Joan Thiele, Ofenbach. Infine direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ci sono i giovani trigNO e il vincitore Andrea Doria. Non solo, tra gli ospiti di stasera anche i Negramaro che regaleranno una performance speciale su un palco galleggiante, a pochi passi dal Main Stage. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi proporrà una versione inedita di “Estate”, la hit che 20 anni fa li consacrò al grande pubblico. Infine da segnalare anche le esibizioni on the road da alcune località della Puglia. Questa sera Gigi D’Alessio da Manfredonia e Achille Lauro da Ostuni. Tutti gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

Cornetto Battiti Live 2025 in tv e in streaming, dove vederlo

Dove seguire e vedere il Cornetto Battiti Live 2025? Ricordiamo che l’evento musicale dell’estate di Canale 5 è visibile in diretta su Canale 5, ma anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Attenzione: on demand oltre alle singole puntate è possibile anche vedere, subito dopo la diretta, alcuni contenuti inediti ed esclusivi come le interviste realizzate direttamente dal backstage.