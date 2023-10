La tensione non manca di sicuro nella trama all’ultimo respiro di Copycat: omicidi in serie, un film thriller diretto da Jon Amiel nel 1995 e interpretato da una coppia di star dell’universo hollywoodiano, Sigourney Weaver e Holly Hunter.

Non priva di stereotipi, la pellicola è tuttavia apprezzabile non solo per la bravura delle attrici protagoniste ma anche per l’insolito mix fra crimine e psicologia, che si traduce in una narrazione piuttosto originale. L’appuntamento è per la prima serata di Lunedì 30 Ottobre su La7: di seguito tutte le curiosità più interessanti.

Copycat – omicidi in serie: la trama in breve e il cast

Una coppia di poliziotti alla ricerca di un serial killer che sembra imprendibile, chiede aiuto ad una psicologa criminale che, dopo aver subito un’aggressione, soffre di agorafobia. La donna non esce mai di casa e lavora solo al pc.

Ottimo il cast che dà vita alla pellicola: Holly Hunter, Sigourney Weaver, Dermot Mulroney, William McNamara e Will Patton sono gli interpreti principali.

Le curiosità sul film

Di seguito vi sveliamo alcune curiosità su Copycat: omicidi in serie: