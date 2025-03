Coppa Italia, semifinali d’andata: le partite in chiaro e dove vederle in tv

La Coppa Italia 2024/2025 torna con le due gare di andata delle semifinali. Sono quattro le squadre rimaste che si contendono il titolo e che si sfideranno con l’obiettivo di arrivare in finale. Scopriamo insieme quali sono le partite e quando andranno in onda in tv e in chiaro.

Coppa Italia 2025, le due semifinali d’andata in tv: dove vederle in chiaro

Con il campionato di Serie A entrato nel vivo, torna la Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 con le due semifinali d’andata. Si tratta delle uniche con andata, ritorno ed eventuali supplementari. Le due squadre che supereranno il turno si contenderanno il titolo, detenuto dalla Juventus vincitrice lo scorso anno.

In lotta ci sono l’Inter capolista, il Milan reduce dalla trasferta al Maradona contro il Napoli, l’outsider Empoli e il Bologna. Si comincia martedì 1 aprile 2025 con Empoli-Bologna, con il calcio d’inizio previsto per le 21. L’altra semifinale invece vedrà l’attesissimo derby della Madonnina tra Milan e Inter che andrà in scena mercoledì 2 aprile, sempre con calcio d’inizio alle 21. Entrambe le partite saranno trasmesse in prima serata su Canale 5 dato che Mediaset ha i diritti in esclusiva della Coppa Italia. Sarà possibile vederle anche in streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity.

Questo il programma delle semifinali di andata di Coppa Italia:

Empoli-Bologna , martedì 1 aprile alle ore 21.00 su Canale 5

, martedì 1 aprile alle ore 21.00 su Milan-Inter, mercoledì 2 aprile alle ore 21.00 su Canale 5

Semifinale di ritorno e finale: data e orario

Il ritorno della semifinale Inter-Milan è prevista per il 23 aprile 2025 alle ore 21, quella tra Bologna-Empoli è in programma il giorno dopo, il 24 aprile alle ore 21. La finale è invece in calendario il 14 maggio 2025 e si giocherà all’Olimpico di Roma. Solo dopo conosceremo la vincitrice del campionato di Serie A che si concluderà con la 38esima giornata il 25 maggio.

Tutte le gare della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 saranno trasmesse in chiaro sui canali Mediaset.