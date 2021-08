La Coppa Italia 2021-2022, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sulle reti Mediaset. Il torneo nazionale dopo anni di mesa in onda esclusiva sulle reti Rai, per le prossime tre stagioni andrà in onda sulle reti del gruppo Mediaset. Andiamo a vedere quali saranno le squadre, le date, gli orari e i canali tv del primo turno di Coppa Italia.

Coppa Italia 2021-2022: dove vederla in tv

Il torneo nazionale di Coppa Italia inizierà con il primo turno (i trentaduesimi di finale), venerdì 13 agosto fino a lunedì 16 agosto 2021. Le partite di calcio andranno in onda in diretta tv su Italia 1 e Mediaset 20.

Dove seguire la Coppa Italia in Streaming

Sarà possibile seguire gli incontri calcistici del torneo nazionale anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play. Il servizio è offerto da Mediaset ed è disponibile sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per accedere al servizio basterà collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento della partita da seguire.

Primo turno di Coppa Italia: date, orari, partite e canali

Il primo turno del torneo nazionale di Coppa Italia inizierà venerdì 13 agosto. Nei primi quattro giorni di partite saranno ben sedici gli incontri calcistici, quattro ogni giorno. Andiamo a vedere di seguito il calendario delle partite e quali saranno i match.

Il calendario del primo turno del torneo nazionale di calcio

Venerdì 13 agosto 2021

17.45: Pordenone-Spezia trasmessa su CANALE 20

18.00: Genoa-Perugia in onda su ITALIA 1

20.45: Udinese-Ascoli da vedere su CANALE 20

21.00: Fiorentina-Cosenza visibile su ITALIA 1

Sabato 14 agosto 2021

17.45: Benevento-SPAL da vedere su CANALE 20

18.00: Cittadella-Monza in onda su ITALIA 1

20.45: Verona-Catanzaro trasmessa su CANALE 20

21.00: Cagliari-Pisa visibile su ITALIA 1

Domenica 15 agosto 2021

17.45: Empoli-Vicenza trasmessa su CANALE 20

18.00: Parma-Lecce visibile su ITALIA 1

20.45: Venezia-Frosinone in onda su CANALE 20

21.00: Torino-Cremonese da vedere su ITALIA 1

Lunedì 16 agosto 2021