Conto alla rovescia sarà il nuovo game show condotto da Gerry Scotti che farà impazzire il pubblico di Canale 5. Quando inizia il programma? Ecco che possiamo svelarvi in anteprima la data di messa in onda della trasmissione che andrà a regalare nuova linfa alla già frizzante fascia preserale.

Conto alla rovescia quando va in onda: Gerry Scotti arriva con una novità

Nella fascia del preserale la lotta è davvero dura. Rai 1 e Canale 5 si danno battaglia da secoli e secoli a suon di quiz. Se si dovesse però premiare l’innovazione si potrebbe dare una medaglia all’ammiraglia Mediaset che, ultimamente, ha dato prova di sperimentare diversi programmi.

A breve Gerry Scotti proporrà quindi ai telespettatori un nuovo game show che andrà a scontrarsi con L’Eredità di Insinna.

Quando accadrà tutto ciò? Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto Conto alla rovescia prenderà il via lunedì 18 novembre 2019. Ora, svelata la fatidica data, la domanda è un’altra. Come sarà questo nuovo gioco televisivo? Cosa dovranno fare i concorrenti per vincere il montepremi messo in palio?

Conto alla rovescia anticipazioni: le regole del game

Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Il game si baserà sulla sfida fra 5 concorrenti. Solo uno, però, potrà diventare il Campione. Alla fine di ogni manche quindi un concorrente verrà eliminato. Colui che diventerà Campione, poi, nella puntata successiva, potrà usufruire di un piccolo vantaggio entrando in gioco solo nella seconda manche ed evitando così una possibile eliminazione.

Quali saranno le sfide? Secondo le anticipazioni pare che i giochi saranno questi: Passo o Chiudo, Le Eccezioni, Le 5 Opzioni, I Vasi Comunicanti, Il Duello ed infine Time Out.

I concorrenti però dovranno intraprendere una vera e propria gara contro il tempo. Solo il più veloce, infatti, potrà uscire indenne dalle varie eliminazioni.

C’è comunque grande attesa per la messa in onda del game. Sono in molti che vogliono sapere, dopo quanto annunciato dal sito DavideMaggio.it, come Gerry Scotti e la sua squadra avranno cercato di riadattare il game show all’Italia.