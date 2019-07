Gerry Scotti alla guida di un nuovo game show. Ebbene si, dopo gli impegni di “Caduta Libera” e “Chi vuol essere milionario?”, lo Zio Gerry è pronto ad una nuova sfida. Si tratta di “Conto alla rovescia”, il nuovo game show annunciato in occasione della presentazione dei Palinsesti 2019/2020 Mediaset.

Gerry Scotti: Conto alla rovescia è il nuovo game show

Grandi novità nel palinsesto Mediaset 2019/2020. Gerry Scotti sarà al timone di un nuovissimo game show dal titolo “Conto alla rovescia” la cui data di partenza sarà annunciata nelle prossime settimane.

Lo Zio Gerry torna così nella fascia pre-serale di Canale 5 dove registra ascolti record con i suoi quiz. Nè è la conferma “Caduta Libera Splash“, il game show prodotto da Endemol Shine Italy che andrà in onda per tutta l’estate. Una decisione arrivata di sorpresa come ha raccontato il conduttore durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni:

Mi hanno preso un po’ di sorpresa. Sotto Ferragosto staccherò qualche giorno, io e Gabriella organizzeremo una piccola fuga. E’ cambiato il modo di fare le vacanze, in fondo non mi dispiace.

Gerry Scotti: prossimi impegni televisivi

Tra gli impegni della prossima stagione Gerry dovrebbe tornare anche nella giuria di “Tu si que vales“, il talent show di Canale 5, e dietro la scrivania di “Striscia La Notizia“, il tg satirico ideato da Antonio Ricci. Ma non finisce qui, come ha rivelato lo stesso conduttore a Sorrisi:

Non è detto che non mi dedichi anche a qualcosa di inedito in prima serata.

Il conduttore ha parlato anche della tv e di come sia cambiata nel corso degli ultimi anni: dall’avvento di Netflix fino alla crescita dei programmi streaming. Gerry, infatti, parlando proprio di futuro non esclude ipotesi davvero inedite: “Se farei un programma in streaming? Perché no? Magari tra qualche anno”.