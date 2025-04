Concertone del Primo Maggio 2025: chi sono i conduttori

Chi saranno i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025? Scopriamo insieme i nomi dei tre artisti che presenteranno l’evento che è un appuntamento fisso da anni.

Concertone del Primo Maggio: confermati Ermal Meta, Noemi e Big Mama

Sono stati annunciati questa sera, martedì 8 aprile, i conduttori del Concertone del Primo Maggio. Durante l’edizione del Tg 3 delle ore 19 sono stati ufficializzati i nomi di Noemi, Ermal Meta e Big Mama. Si tratta di una conferma dato che i tre artisti nel 2024 hanno condotto l’evento ascolti record. Come ogni anno il concerto andrà in diretta il 1 maggio su Rai3, Rai Radio 2, Rai Italia e in onda in streaming su RaiPlay.

Il Concertone, promosso da Cgil, Cisl e Uil ed organizzato da iCompany, tornerà in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e sarà ad ingresso libero. Il concept scelto per il 2025 è “Il futuro suona oggi” e punta a promuovere il cantautorato che, con le parole dei testi, torna protagonista delle canzoni alle vertici delle classifiche. Obiettivo del concertone è conciliare un evento di festa, di musica, con un momento di riflessione dato che dà la voce a chi sta provando a costruire un futuro.

Sul palco salirà anche il vincitore del contest 1MNEXT dedicato alla ricerca di nuovi artisti. Sono 150 gli artisti emergenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato alla prima fase, di questi tre verranno selezionati e il 1 maggio si conoscerà il vincitore. Lo scorso anno a vincere era stato Giglio, cantautrice di Torino, con il brano “Santa Rosalia”.

Squadra che vince, non si cambia. Ermal torna sul palco a presentare il #Concertone del #PrimoMaggio a Roma con Bigmama e Noemi. Il messaggio del nostro #ErmalMeta pic.twitter.com/jI4te2tNnC — Ermal Meta Sardegna (@sardinediermal) April 8, 2025

I numeri dello scorso anno

Nel 2024 la manifestazione, in diretta su Rai3 dal Circo Massimo, ha registrato lo share tv più alto dal 2009. Inoltre l’hashtag #1M2024 ha raggiunto sui social una copertura di oltre 42 milioni di contatti unici e ben 227milioni di impression. Numeri che vogliono essere bissati anche per il 2025.