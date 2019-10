Svelato in parte il cast della prossima edizione del Concerto di Natale in Vaticano 2019, l’evento musicale benefico che si svolgerà ancora una volta presso l’Aula Paolo VI. Ecco la data di registrazione, quella di messa in onda e gli ospiti che si alterneranno sul palco.

Concerto di Natale in Vaticano 2019: quando in tv

E’ ufficialmente partito il countdown per la 27a edizione del Concerto di Natale in Vaticano che si svolgerà anche quest’anno presso l’Aula Paolo VI. L’evento benefico rilancerà l’impegno di papa Francesco per la regione Panamazzonica, visto che l’intero ricavato della serata musicale sarà interamente devoluto in beneficia L’intero ricavato andrà in beneficenza. Come ogni anno all’evento vengono abbinati dei progetti di solidarietà proposti dalle Fondazioni promotrici, la Fondazione Scholas Occurrentes e le Missioni Don Bosco.

Il concerto sarà registrato il prossimo 14 dicembre 2019 e verrà trasmesso in esclusiva la sera della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5.

La musica e la beneficenza vanno di pari passo in quella che rappresenta oramai un appuntamento fisso da ventisette anni a questa parte. A festeggiare il Natale ci saranno una serie di grandi ospiti del panorama pop, rock, soul, ma anche gospel e lirica della musica mondiale che si alterneranno sul palcoscenico allestito presso Aula Paolo VI in Vaticano. Una serata di grande musica per celebrare insieme il Santo Natale con una playlist del motivi più classici e più evocativi della festa.

Concerto di Natale in Vaticano 2019, cast

Annunciati anche i primi nomi degli ospiti che andranno a compere il cast, ancora in fase di definizione, del Concerto di Natale 2019 in Vaticano. Tra questi possiamo anticiparvi che ci saranno: Elisa, Lionel Richie, Bonnie Tyler, Susan Boyle, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi e Davide Merlini.

Per tutte le informazioni sull’evento vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’evento: www.concertodinatale.it