Torna l’appuntamento natalizio di Mediaset con il ‘Concerto di Natale 2024‘. Dall’Auditorium Conciliazione in Roma, Federica Panicucci condurrà la 32esima edizione che vedrà la presenza di diversi artisti italiani e internazionali. Scopriamo insieme di chi si tratta e quando andrà in onda.

Concerto di Natale in Vaticano 2024: chi sono gli ospiti

Per la notte di Natale, Federica Panicucci è pronta a condurci in una serata ricca di musica ed emozioni. Dalla splendida location dell’Auditorium Conciliazione in Roma, lo scorso 14 dicembre si è registrato il ‘Concerto di Natale‘ che andrà in onda in prima serata mercoledì 25 dicembre 2024 su Canale 5 a partire dalle 21.20. La Panicucci sarà anche al timone di ‘Capodanno in musica’ che sarà trasmesso il 31 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5.

Dopo essere stati ricevuti in mattinata in udienza privata da Papa Francesco, durante il Concerto di Natale vedremo l’esibizione di tanti artisti che canteranno dal vivo. Tutti accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta da Adriano Pennino. Una serata all’insegna della musica e che vedrà la partecipazione di Roberto Vecchioni, dei Ricchi e Poveri, di Valentina Parisse e del Piccolo Coro Le Dolci Note. Ma non solo, ci saranno anche Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini. Oltre ad Arianna, Andrea Griminelli, Alma Manera e Andrea Bacchetti.

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, il Concerto di Natale 2024 vedrà la presenza di Lusaint, Dotan, The Trammps, Angelique Kidjo, Emeli Sandé e il Benedict Gospel Choir. Grandi nomi per uno spettacolo ricco di magia.

Una serata per la beneficenza

Il Concerto di Natale 2024 è una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà con Missioni Don Bosco che sostengono i progetti dei Missionari Salesiani a tutela dei bambini, soprattutto in paesi come la Nigeria e l’Ucraina, martoriati da questi anni di guerra. Per donare è attivo, fino al 2 gennaio 2025, il numero solidale 45594.