Tutto pronto per il tradizionale Concerto di Natale 2020 trasmesso come sempre in prima serata su Canale 5. Una serata da non perdere con la presenza di grandi voci della musica italiana ed internazionale. Ecco le anticipazioni, gli ospiti e i cantanti della ventottesima edizione dell’evento musicale e benefico.

Concerto di Natale in Vaticano, l’appuntamento su Canale 5 con Federica Panicucci

Nella notte più bella e magica dell’anno, la vigilia di Natale, la musica torna protagonista per far sognare grandi e piccini sulle note delle più belle canzoni natalizie. Giovedì 24 dicembre 2020 torna il consueto appuntamento con il Concerto di Natale 2020 in Vaticano promosso dalla Congregazione per l’Educazione cattolica. Una serata di grande musica condotta da Federica Panicucci dall’Auditorium di Via della Conciliazione in Roma con la partecipazioni di tantissimi artisti. L’intero ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e alle Fondazione salesiana Missioni Don Bosco in un anno messo a dura prova dalla terribile pandemia da Coronavirus.

Nonostante tutto il dolore mai come quest’anno c’è bisogno di luce e magia. Lo stesso Papa Francesco durante l’udienza della XXVIII edizione del Concerto di Natale in Vaticano ha sottolineato: “anche nello smarrimento provocato dalla pandemia, la vostra creatività può generare luce”

Concerto di Natale 2020, tutti i cantanti ospiti

La XXVIII edizione del Concerto di Natale 2020 segna il ritorno sul palco di Federica Panicucci con la partecipazione di Don Davide Banzato. Spetterà a loro presentare i tantissimi artisti italiani ed internazionali che si alterneranno sul palcoscenico allestito presso l’Auditorium di Via della Conciliazione in Roma.

Tantissimi gli ospiti: da Renato Zero, Ron, Nek, Tosca, Roby Facchinetti, Emma, Arisa, Antonino, Moreno. E ancora: Andrea Griminelli, Amy Macdonald, Aida Garifullina, Dotan e Hong-Hu Ad. Tutti gli ospiti del Concerto di Natale saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti.

Ricordiamo che l’evento musicale e benefico, come si legge sul sito del Concerto, “sostiene i progetti di solidarietà di Missioni Don Bosco ONLUS e Scholas Occurrentes che per questa speciale occasione si uniscono insieme per affrontare l’emergenza sociale e educativa causata dalla Pandemia del Covid-19”.