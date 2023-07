I Coldplay tornano in Italia con due nuove tappe allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il successo delle sei date tutte sold out a Napoli e Milano, la band ha deciso di scegliere anche la capitale per la terza serie del ‘Music Of The Spheres World Tour’. Vediamo insieme quando canteranno in Italia, gli orari e come acquistare i biglietti.

Concerto Coldplay 2024 a Roma: date, orari e quando sarà possibile acquistare i biglietti

Torna Chris Martin e la sua band in Italia con due tappe che si terranno a Roma, allo stadio Olimpico, venerdì 13 e sabato 14 luglio 2024. I Coldplay hanno infatti annunciato una terza serie di date europee che si terranno nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) del prossimo anno e che rientrano nel tour mondiale ‘Music Of The Spheres’. Il tour ha anche ottenuto importanti riconoscimenti come il ‘Favorite Touring Artist’ agli AMAs del 2022 e il ‘Tour of The Year’ agli iHeartRadio Awards del 2023. Dopo Napoli e Milano (sei date andate subito sold out in cui ci sono stati anche duetti inediti), arrivano due nuove date a Roma. Ma come acquistare i biglietti del concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico? Ticketone spiega le diverse modalità tra presale e vendita aperta a tutti:

Artist Presale su Coldplay.com:

Dalle ore 9:00 del 25 luglio 2023 alle ore 22:00 del 27 luglio 2023.

Presale esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation:

Dalle ore 9:00 del 26 luglio 2023 alle ore 22:00 del 27 luglio 2023.

Vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center:

Dalle ore 10:00 del 28 luglio 2023.

📣 Dopo le sei strabilianti date italiane tutte sold-out, i @coldplay tornano nel nostro Paese con due nuovi imperdibili appuntamenti!✨ 📆 12 luglio 2024 | Roma, Stadio Olimpico

📆 13 luglio 2024 | Roma, Stadio Olimpico 🎫 Biglietti in vendita generale dalle ore 10:00 di… pic.twitter.com/pZAwu9tgfQ — TicketOne (@TicketOneIT) July 20, 2023

L’inizio del concerto è previsto per le 21 con l’apertura dei cancelli dalle 17. I Coldplay tornano a suonare nella Capitale dopo 20 anni: l’ultima esibizione era avvenuta nel 2003 alla centrale del Tennis Foro Italico.

Le altre tappe del tour 2024

Le date comprendono le prime esibizioni in Grecia, Romania e Finlandia, nonché Roma e Budapest. Questo l’elenco ufficiale di date e luoghi del concerto dei Coldplay nel 2024.

JUNE 2024

8: Athens – Olympic Stadium

12: Bucharest – Arena Națională

16: Budapest – Puskás Aréna

22: Lyon – Groupama Stadium

23: Lyon – Groupama Stadium

JULY 2024

12: Rome – Stadio Olimpico

13: Rome – Stadio Olimpico

20: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki – Olympiastadion

AUGUST 2024

15: Munich – Olympiastadion

17: Munich – Olympiastadion

21: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

29: Dublin – Croke Park

30: Dublin – Croke Park