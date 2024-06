Tutto pronto per l’edizione 2024 de “Con il Cuore nel Nome di Francesco“, la maratona di beneficenza, presentata da Carlo Conti e trasmessa in diretta in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Radio1. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, giovedì 6 giugno 2024.

Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024, cantanti ed ospiti di stasera su Rai1

Giovedì 6 giugno 2024 dalle 21.30 appuntamento con XXII edizione de “Con il Cuore nel Nome di Francesco“. Torna la maratona benefica organizzata dai Frati Francescani del Sacro Convento di Assisi, a sostegno di chi soffre e chi si trova in difficoltà. A condurre l’evento benefico è Carlo Conti in diretta su Rai1 dalla suggestiva cornice del sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi. Sul palcoscenico durante la lunga diretta si alterneranno grandi ospiti e personaggi del mondo della musica. Ospiti di stasera: The Kolors, Ricchi e Poveri, i Nomadi, Fausto Leali, Orietta Berti, Enrico Nigiotti, Maninni.

L’obiettivo della XXII edizione de “Con il Cuore nel Nome di Francesco” è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti in Terra Santa. Sono 22 i progetti e 11 i paesi coinvolti, tra cui le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da guerre e carestie.

Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024: le date in tv

Anche l’edizione 2024 de Con il Cuore nel nome di Francesco è coordinata da Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano. Non solo, Padre Enzo Fortunato è anche coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini e organizzatore della manifestazione Francescana di solidarietà con OFMConv. Da segnalare che la presenza di Carolina Rey inviata presse le Mense Francescane italiane per raccontare da vicino l’impegno quotidiano di frati e dei volontari che danno sostegno e fanno sentire meno sole persone bisognose e in difficoltà.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1, ma anche in contemporanea in diretta radiofonica su Rai Radio1 con la conduzione affidata a Duccio Pasqua e Marcella Sullo. Per chi volesse è possibile seguirlo anche in streaming su RaiPlay. Ricordiamo che il programma andrà in onda in replica anche domenica 09 giugno, alle 16.15 sempre su Rai 1.

Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024: come donare

Per donare e partecipare alla maratone di solidarietà è possibile farlo inviando un sms o chiamando da rete fissa al numero 45515 dal 1° al 30 giugno 2024. E’ possibile donare 2 Euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce, Tiscali. Per chi volesse donare 5 o 10 Euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 Euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile.