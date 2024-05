“Come è umano lui”, il film su Paolo Villaggio: quando in tv e cast

‘Come è umano lui‘ è un film che omaggia la vita e la carriera di Paolo Villaggio. Nato nel 1932, il comico è scomparso nel 2017 lasciando negli italiani un profondo vuoto. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Paolo Villaggio e l’omaggio in ‘Come è umano lui’

Appuntamento da non perdere con il tv movie che celebra Paolo Villaggio e i suoi indimenticabili personaggi. Giovedì 30 maggio 2024, in prima serata su Rai1 alle ore 21.35, andrà infatti in onda ‘Come è umano lui‘. Si tratta di un racconto inedito che mostra la vita privata di Paolo Villaggio prima di diventare il celebre artista.

Il film è ambientato a Genova nella seconda metà degli anni ’50. Paolo Villaggio ha un fratello gemello di nome Piero, un matematico che insegna alla Normale di Pisa. Lui invece trascorre molto tempo in compagnia dei suoi due amici De Andre’ e il “Polio”. Mentre di giorno il Polio lavora come docente, Paolo e Fabrizio si godono il tempo libero e compongono canzoni come ‘Il Fannullone’ e ‘Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers‘. Ma un giorno, Paolo, studente di legge decisamente fuoricorso, mette incinta Maura, la sua fidanzata, e viene costretto dai genitori a sposarla. Il padre, stimato ingegnere della Genova “bene”, gli trova un impiego nell’azienda metallurgica Cosider. L’uomo, ci resta per sette anni prima di cambiare completamente la sua vita e dare vita alla serie di Fantozzi. Un successo che è dovuto molto a Maurizio Costanzo che lo scoprì e invità a Roma.

Il cast

Come è umano lui vede la regia di Luca Manfredi. Nel cast abbiamo Enzo Paci che interpreta Paolo Villaggio, Camilla Semino Favro, Andrea Benfante, Augusto Zucchi, Emanuela Grimalda. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Dido Castelli e Luca Manfredi, con la collaborazione alla sceneggiatura di Elisabetta e Piero Villaggio. Il film è una coproduzione Rai Fiction – Ocean Productions.