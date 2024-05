Arriva in prima visione tv Com’è umano lui!, l’atteso film dedicato alla vita e all’arte di Paolo Villaggio, uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano. Scomparso nel 2017, l’indimenticabile interprete di Fantozzi e Fracchia, due personaggi divenuti iconici, ha lasciato un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo non solo per il talento, ma anche per l’empatia che lo ha sempre legato al suo pubblico.

La pellicola biografica diretta da Luca Manfredi nel 2024, intende celebrare l’uomo e l’artista ripercorrendone le tappe salienti della vita e della carriera. L’appuntamento è per le 21.30 di Giovedì 30 Maggio su Rai Uno: di seguito le curiosità da sapere.

Com’è umano lui!: la trama in breve e il cast

Siamo a Genova negli anni ’50. Paolo Villaggio e Fabrizio de Andrè sono grandi amici e scrivono canzoni. Quando la fidanzata di Paolo resta incinta però, quest’ultimo è costretto a trovarsi un lavoro “vero”. Tuttavia ciò non gli impedisce di continuare a coltivare la passione per la recitazione e di esibirsi a teatro fino a quando, per caso, non viene notato da Maurizio Costanzo.

Il ruolo di Paolo Villaggio è affidato a Roberto Paci, mentre fra gli altri membri del cast troviamo Camilla Semino Favro, Andrea Filippi, Andrea Benfante, Augusto Zucchi, Emanuela Grimalda, Vincenzo Zampa e Valentina Ruggeri.

Le curiosità da conoscere sul film

Queste sono le principali curiosità da conoscere su Com’è umano lui!: