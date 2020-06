Dopo lo strepitoso successo della soap turca DayDreamer – Le ali del sogno, è in arrivo su canale 5 in prima serata un’altra fiction turca che racconta la sotria di tre sorelle, che non sapevano dell’esistenza l’una dell’altro. Tre sorelle alla ricerca della verità che da mercoledì 8 luglio in prima serata su canale 5 ci racconteranno la loro storia.

Come Sorelle, da mercoledì 8 luglio in prima serata su canale 5

Continua inarrestabile su Canale 5 il successo delle soap turche: da Bitter Sweet a Day Dreamer i dati di ascolto schizzano alle stelle, evidentemente perché raggiungono il gradimento del pubblico. Così, ora è la volta della serie fenomeno “Come sorelle”, al via da mercoledì 8 in prima serata su canale 5.

Come Sorelle – trama della nuova serie tv turca i prima serata su canale 5

Protagoniste della storie tre donne, l’una diversa dall’altra ma che hanno un dato in comune: sono sorelle ma non ne sono a conoscenza. Tre giovani donne realizzate nella vita ma che ignorano l’esistenza l’una dell’altra.

Grazie ad una lettera rinvenuta, da una delle tre sorelle, l’ereditiera Ipek Gecer – interpretata da Sevda Erginci – si scopre l’esistenza di altre due sorelle: la brillante dottoressa Deren Kutlu a cui presta il volto Melis Sezen e la cantante Çilem Akan interpretata da Elifcan Ongurlar. L’ereditiera, decide quindi di invitarle al suo matrimonio per conoscerle. Le nozze vengono celebrate in una suggestiva località sul mar Egeo. Deren e Çilem si recano alla cerimonia, ma a causa di uno spiacevole imprevisto sono costrette a trattenersi lì.

Questo è il giusto pretesto per far si che le tre sorelle si conoscano meglio e approfondiscano il loro legame: passano del tempo insieme, e tra vicissitudini e colpi di scena, entrano l’una nella vita dell’altra, facendo emergere le loro profonde diversità.

Ipek , dopo essersi laureata, ha iniziato a lavorare per il potente Tekin ( Yurdaer Okur ) e, nonostante sia un uomo violento e senza scrupoli, finisce per sposarlo.

Ad appianare le loro diversità sarà il loro comune intento: scoprire la verità sulla loro famiglia di origine e il perché sono state abbandonate a famiglie diverse dai genitori naturali. Si metteranno quindi sulle loro tracce per cercare di scoprire il perché. Sulla loro strada molte difficoltà e ostacoli che però cementeranno il loro rapporto e il legame che le unisce.

Come Sorelle: anticipazioni prima puntata

La giovane ereditiera Ipek (Sevda Erginci, 26) scopre da una lettera di avere due sorelle: la dottoressa Deren (Me-lis Sezen, 26) e la cantante Cilem (Elifcan Ongurlar, 27). Sconvolta, affronta la madre adottiva che le ha sempre tenuto nascosta la verità, e decide di far luce sul suo passato.

Eccovi il promo Mediaset della nuova serie tv turca