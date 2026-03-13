Da oggi, venerdì 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica “Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali. Il brano è stato presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen, sul palco della Royal Arena, regalando al pubblico un’anteprima speciale di una delle collaborazioni più attese del panorama musicale italiano. “Come nei film” è estratto dall’ultimo album di Ramazzotti “Una Storia Importante / Una Historia Importante”, un progetto che raccoglie alcune delle hit più iconiche della sua carriera in una nuova veste, arricchite da brani inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali.

“Come nei film”, il significato della canzone di Ramazzotti e Pezzali: una storia d’amore raccontata come un film

Il nuovo singolo racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, che con il tempo diventano un racconto da riguardare quasi come se fosse un film.

«Suonare con Max è stato un grande piacere. È uno dei primi duetti che abbiamo registrato e sono davvero felice di averla cantata a Copenhagen per la prima volta dal vivo insieme a lui», racconta Eros Ramazzotti.

Anche Max Pezzali ha spiegato il significato del brano:

«“Come nei film” parla di una grande storia d’amore. La presa di coscienza che avviene quando dopo tanti anni di rapporto ti rendi conto di essere riuscito davvero, passo dopo passo, a costruire una storia come quelle che si raccontano nei film. Un amore maturo, quello che si prova fino in fondo solo col tempo, guardandosi indietro e ripercorrendo tutto ciò che si è vissuto e superato insieme. Nonostante tutti i cambiamenti, le sfide e le difficoltà, ci si ritrova ancora uniti, grati per il privilegio di aver potuto vivere tutto questo insieme.»

Il videoclip ufficiale disponibile su YouTube

Da domani alle 14:00 sarà disponibile su YouTube anche il videoclip ufficiale di “Come nei film”.

Il video, scritto da Laura Battista, diretto da Claudio Zagarini e Giovanni Abitante e prodotto da Borotalco TV, è ambientato in una sala cinematografica. Qui scorrono immagini che richiamano momenti della vita artistica dei due cantanti, tra sogni, speranze e traguardi raggiunti.

Per Eros Ramazzotti e Max Pezzali, presenti in sala nel videoclip, ogni fotogramma rappresenta una tappa del loro percorso, fino al momento in cui i due artisti si ritrovano oggi a condividere lo stesso palco.

Il successo del “Una Storia Importante World Tour”

Il nuovo singolo arriva mentre è in corso UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, partito il 14 febbraio dall’Accor Arena di Parigi.

Il tour mondiale di Eros Ramazzotti comprende 71 date e ha già registrato 715.000 biglietti venduti, toccando 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina.

Prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il tour ha già collezionato numerosi sold out. Dal 6 giugno segnerà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli stadi italiani, con le date di Udine, Napoli e Bari già esaurite.

Nuove date europee annunciate per il 2027

Eros Ramazzotti ha inoltre annunciato i primi nuovi appuntamenti europei previsti per il 2027. Il tour tornerà in alcune città già visitate come Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo e Barcellona, ma farà tappa anche in nuove destinazioni tra cui Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia.