Virginia Raffaele debutta in prima serata su Rai1 con il nuovo show – varietà dal titolo “Colpo di luna“. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata in onda, venerdì 12 gennaio 2024.

Virginia Raffaele torna su Rai1 con Colpo di Luna

Con un “Colpo di Luna” l’eclettica Virginia Raffaele torna in prima serata su Rai1. Da venerdì 12 gennaio 2024 dalle ore 21.30 al via il primo show televisivo, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, con protagonista la bravissima conduttrice ed imitatrice. Uno show che strizza l’occhio al varietà del passato con un’atmosfera magica in pieno stile “Teatro 10”, storico programma della Rai. Dal Teatro 5 di Cinecittà, Virginia Raffaele è pronta ad offrire al telespettatore una serata all’insegna della comicità e divertimento, ma anche della leggerezza, magia, invenzione e sogno.

A far da sfondo a questo show in cui si fondono elementi fortemente contemporanei anche il mondo del Luna Park che tanto ha segnato la vita e l’infanzia della comica e conduttrice. Il Luna park fa parte del Dna della Raffaele che attinge da questo mondo magico portando in scena anche una visione della vita differente attraverso le attrazioni delle giostre tra uno zucchero filato e una ruota panoramica.

Colpo di luna, ospiti prima puntata del 12 gennaio 2024

Basta un poco di zucchero, filato, e chi molla più 😎#ColpoDiLuna il nuovo show di Virginia Raffaele dal 12 gennaio su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/AWbadwiwQy — Rai1 (@RaiUno) January 9, 2024

In questo nuovo “viaggio” televisivo Virginia Raffaele non sarà da sola. Per lo show “Colpo di Luna”, infatti, la comica e conduttrice ha deciso di coinvolgere due personaggi molto amati dal pubblico italiano. Si tratta di Carlo Conti e Gigi D’Alessio, presenti in tutte e tre le prime serate.

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata di stasera, venerdì 12 gennaio 2024. In studio ospiti: Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli, ma anche l’attore Francesco Arca. Non solo, in studio anche una band di 15 elementi diretta dal Maestro Maurizio Filardo – e ballo con la direzione artistica di Laccio e il suo corpo di ballo che dipinge scenari e mondi.

L’appuntamento con Colpo di Luna è da venerdì 12 gennaio 2024 in prima serata su Rai1.