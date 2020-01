Colorado 2020 quando inizia? Quando potremo ridere con gli amatissimi comici dello show di Italia 1? Vi sveliamo in anteprima la data di messa in onda dello show con Paolo Ruffini. A quanto pare la domenica sera della Rete giovane di casa Mediaset sarà dedicata alla comicità per parecchio tempo. Come? Un po’ di pazienza che vi spieghiamo tutto.

Colorado 2020 quando in tv: il giorno di messa in onda

Febbraio e Marzo, ma anche Aprile, saranno, per Italia 1, mesi dedicati alla risata e al puro divertimento. Come vi avevamo già svelato in anteprima, infatti, il prossimo 2 febbraio partirà Enjoy – Ridere fa bene con Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono. La trasmissione andrà in onda, ogni domenica sera, per quattro divertentissime puntate ed occuperà così tutto il mese dedicato al Carnevale.

Domenica 1 Marzo 2020 la palla passerà dalla Del Bufalo a Paolo Ruffini. E’ questa la data, salvo cambiamenti dell’ultima ora, in cui verrà mandata in onda la prima puntata della nuova stagione di Colorado.

Per la nuova edizione dello show di Italia 1 sono previste ben otto puntate. E’ chiaro dunque come i telespettatori potranno continuare a ridere e a divertirsi fin dopo Pasqua.

Come Diana Del Bufalo anche Paolo Ruffini si troverà difronte una serata alquanto difficile. Tanti sono, infatti, i programmi in onda la domenica sera. Su Canale 5, ad esempio, vi è Barbara d’Urso con il suo Live Non è la d’Urso mentre su Rai 2 c’è Fabio Fazio con Che tempo che fa e su La7 Giletti con Non è L’Arena. Si tratta ovviamente di programmi molto diversi fra loro, ma tutti molto amati. Ovviamente gli occhi saranno dunque tutti puntati sui dati Auditel del lunedì mattina e su una guerra che si preannuncia davvero molto entusiasmante.

Colorado 2020: le prime anticipazioni

Cosa sappiamo della nuova edizione di Colorado? Oltre al fatto che andrà in onda dal 1 marzo per ben otto puntate, sfortunatamente abbiamo ancora poche anticipazioni in merito al cast.

Come dicevamo Paolo Ruffini è stato super confermato, grazie anche al successo che sta avendo La Pupa e il Secchione e Viceversa. Chi ci sarà al suo fianco? Il pubblico vorrebbe Belen Rodriguez. La coppia, in passato, ha regalato grandi momenti di comicità facendo impazzire i telespettatori. Altri, invece, puntano tutto su Francesca Cipriani. In fin dei conti la showgirl ha un buon affiatamento con Ruffini ed ormai a Colorado si può dire che è di casa. Vi terremo comunque aggiornati sui protagonisti.

Nel frattempo possiamo dire che questa estate era scoppiata una polemica su Elena Morali e sulla possibilità che fosse stata fatta fuori dal cast del programma. La Morali, come i suoi fan ricorderanno, aveva però risposto ai detrattori dicendo che si trattava di notizia infondate.

Colorado 2020: il casting per le ballerine

A quanto pare, però, per lo show si stanno cercando ballerine. Sono dunque aperti i casting fino al 31 gennaio 2020.

Requisiti: età compresa tra i 18 e i 25 anni, altezza minimo 1,72, bella presenza, simpatia e e una buona dose di auto-ironia.

Per partecipare al casting, bisogna inviare il curriculum, fotografia a figura intera e primo piano, al seguente indirizzo mail: [email protected]