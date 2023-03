Venerdì 24 Marzo gli appassionati di cinema non possono mancare all’appuntamento con uno dei film cult del genere romantico/sentimentale: Colazione da Tiffany (1961). Il capolavoro di Blake Edwards andrà in onda su Twentyseven in seconda serata (inizio alle 23.10 circa), ma vale la pena andare a letto un po’ più tardi per (ri)vedere questo classico senza tempo.

In esso troviamo una delle interpretazioni più memorabili di George Peppard e Audrey Hepburn, con in più un altrettanto straordinario Mickey Rooney nel ruolo del signor Yunioshi, il vicino di casa rompiscatole.

Ma a rendere indimenticabile il film ha contribuito anche la super premiata colonna sonora: di seguito vi diamo qualche informazione sullo splendido brano Moon River.

Colazione da Tiffany: trama in breve

Tratto da una sceneggiatura di Truman Capote, Colazione da Tiffany racconta la storia d’amore, inizialmente travagliata, fra Paul, un giovane scrittore talentuoso ma squattrinato e Holly, una ragazza amante dei diamanti e con una vita sentimentale turbolenta.

Dopo litigi, incomprensioni ed equivoci, il sentimento trionfa e la pellicola ha il sapore sempre dolce della favola.

Moon River: una delle colonne sonore più belle della storia del cinema

Se avete visto Colazione da Tiffany, di certo avrete notato, fra l’altro, la bellezza della colonna sonora. Ad un certo punto della trama, Holly/Audrey Hepburn intona un brano musicale dolcissimo alla chitarra seduta sul davanzale di una finestra. E’ una delle scene più belle e celebri del film.

La canzone in questione è Moon River, scritta nel 1961 da Johnny Mercer ed Henry Mancini. Ad essa andò l’Oscar per la migliore canzone nel 1962. Fu questo uno dei tre premi totali vinti da Colazione da Tiffany oltre all’Oscar per la migliore colonna sonora, di cui Moon River, per l’appunto, costituisce il tema principale, di un film non musicale (su 5 nomination) e un David di Donatello.

Non si contano le cover nel mondo di Moon River fra le quali, in Italia, quelle di Mina, Nino Fidenco e Bobby Solo.