Per Rai Uno quella appena trascorsa è stata una Domenica all’insegna delle gaffes. Dopo quella di Vittorio Sgarbi, che a Domenica In ha dato delle poco di buono alle ragazze nate negli anni 2000, è toccato a Claudio Lippi ripetersi con una esternazione forse addirittura peggiore. E’ successo a Da noi… a ruota libera, il talk pomeridiano condotto da Francesca Fialdini. Ecco come sono andate le cose.

Da noi… a ruota libera: Claudio Lippi dà del primate ad un ragazzo tra il pubblico

Nel pomeriggio di Domenica 19 Marzo, su Rai Uno è andato in onda il talk di Francesca Fialdini Da noi… a ruota libera, in cui la padrona di casa ha intervistato Barbara De Rossi, Barbara Foria e, in occasione della Festa del papà, anche Ugo Bressanello e Claudio Lippi.

Il noto presentatore, attore e comico si è reso responsabile di una gaffe che ha messo in imbarazzo la stessa Fialdini. Durante l’intervista, ad un certo punto Lippi ha notato un ragazzo di colore seduto fra il pubblico in studio e gli ha chiesto delucidazioni sulla sua folta chioma riccioluta. Fin qui nulla di strano, se non fosse che lo showman ha proseguito con questa frase a dir poco sgradevole: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate”.

Non c’è che dire, davvero una brutta caduta di stile.

La reazione della Fialdini e del pubblico

Comprensibilmente l’uscita infelice di Claudio Lippi ha provocato enorme imbarazzo nel programma e nella sua interlocutrice. La Fialdini, evidentemente spiazzata, ha cercato di superare l’impasse spostando l’attenzione altrove, ma ormai il pasticcio era fatto.

Il popolo del web invece, ci è andato già pesante, accusando Lippi di razzismo. Non sappiamo come reagirà il diretto interessato, né se chiederà scusa, ma di sicuro per la Rai è stata una giornata da dimenticare.