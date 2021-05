Claudio Baglioni: “Vorrei fare l’Eurovision 2022 con Giuliano Peparini”

Claudio Baglioni si candida per la conduzione dell’Eurovision 2022. Dopo quella avanzata da Amadeus e i tanti nomi proposti dal web tra cui Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni, ecco che arriva la candidatura del cantate romano.

Claudio Baglioni: “Ho voglia di tornare in tv. Farei l’Eurovision”

“Avrei voglia di fare qualcosa in tv, perché mi sono affezionato, ci ho preso gusto. E siccome non ho tutta la vita davanti è bene che mi affretti”. – ha dichiarato Baglioni all’ANSA.

Sull’Eurovision Song Contest che il prossimo anno avrà luogo in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin, il cantante romano due volte conduttore del Festival di Sanremo dice: “Mi piacerebbe poterlo organizzare con Giuliano Peparini. Ne abbiamo già combinate diverse, anche sul palco dell’Ariston. Noi ci proponiamo, al massimo ci risponderanno di no”.

Baglioni vorrebbe organizzare la manifestazione europea della musica insieme a Giuliano Peparini, tra i massimi esponenti italiani nel mondo della danza, della coreografia e dello spettacolo. Peparini per anni è stato il Direttore Artistico di ‘Amici’ il talent di Maria De Filippi.

Claudio Baglioni, in attesa di tornare in tv con nuovi progetti, porta dal 2 giugno prossimo sulla piattaforma ITsART, l’opera-concerto “In questa storia che è la mia”, tratta dal suo ultimo disco. L’opera è stata registrata al Teatro dell’Opera di Roma.

I progetti di Baglioni tra Rai e Mediaset

La presenza di Claudio Baglioni era prevista già in questa stagione. Annunciata prima da Rai1 e poi da Mediaset. Al momento nulla ancora di concretizzato.

Per Rai 1 Baglioni annuncia l’idea di un progetto con Pierfrancesco Favino, i due avrebbero dovuto girare i teatri portando la loro arte: “Con Rai1 è nato un gioco che dura da mesi e che coinvolge anche Piefrancesco Favino. C’è l’idea di portare in giro per i teatri due protagonisti di arti diverse. Abbiamo fatto qualche incontro, ma finora non si è materializzata”.

Per Mediaset il progetto era diverso, ed era legato ai 70 anni del cantante romano: Anche con Mediaset ci sono stati dei contatti. Erano interessati a uno show per il mio anno santo dei 70 anni. Doveva essere intorno a metà maggio, ma anche questo è rimasto in sospeso”.