L’attore Claudio Amendola, ospite questa sera della quinta e ultima puntata di Belve, il programma in onda in prima serata su Rai 2 e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, ha ammesso “Sono stato dipendente dalla cocaina”.

Claudio Amendola a Belve: “Sono stato dipendente dalla cocaina”

Durante l’intervista Claudio Amendola racconta a Francesca Fagnani di essere uscito per amore dei figli: “Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”, ha rivelato l’attore aggiungendo di essersi reso conto di aver toccato il fondo: “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”.

Quando la Fagnani chiede “se ne fosse uscito da solo?”, la risposta di Amendola è: “Sì, completamente da solo”.

Claudio Amendola sulla separazione da Francesca Neri

Durante l’intervista Claudio Amendola, rispondendo a una domanda della giornalista sulla separazione da Francesca Neri, rivela: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”. Parlando dei suoi amori in generale aggiunge: “Sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia”.

Un momento di commozione arriva quando parla dei figli: “La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”.

Claudio Amendola e la sua carriera

Parlando della sua carriera e della maschera un po’ da “coatto” in cui si è rifugiato Amendola confessa: “Sì, mi adagiavo molto su questo agli inizi. Poi, quando tornavo a casa, i miei mi dicevano “Ma che cazzo dici, sei nato a Villa Stuart!” Però funzionava, e comunque ho mangiato tanti sampietrini io. Non mi sono risparmiato la strada, il muretto”.

Quando gli viene chiesto per cosa sarà ricordato, Amendola dice: “Per Vacanze di Natale e i Cesaroni”. La Fagnani domanda se ci sia un certo snobismo nei suoi confronti, l’attore risponde: “Secondo lei? Secondo me sì (…) Perché non ho mai fatto salotto, non li riconosco, non so come si chiamano, non vado alle prime”. A quel punto quando la Fagnani domanda: “Insomma lei non fa parte di quello che la De Sio, qui a Belve, ha definito il circoletto”, Amendola dice: “Il circolone semmai! Che poi varia a seconda delle stagioni, ne ho visti tanti di circoletti”.

