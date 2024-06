Su Radio Zeta da sabato 29 giugno arriva la classifica artisti esordienti in Top 100 Album Fimi. Sarà una lunga estate ricca di musica, anzi della migliore musica che farà da sfondo alle nostre vacanze in attesa dell’attesissimo evento a Verona il prossimo 4 settembre. Solo in quel momento verrà proclamato il vincitore dopo una lunga estate rovente in cui, magari, in classifica vi saranno stati anche diversi ribaltoni.

Classifica Radio Zeta artisti esordienti in Top 100 Album Fimi: cosa accade da sabato 29 giugno?

Cosa accade da sabato 29 giugno 2024 su Radio Zeta? Con l’estate si accende la voglia di vacanze e relax, ma anche la voglia di ballare sulla spiaggia o nei locali e di ascoltare la musica a tutto volume mentre ci si rilassa a bordo piscina. Canzone dopo canzone, ritmo dopo ritmo, diviene facile scegliere il proprio preferito. Ma quale sarà il miglior esordiente di questa calda estate 2024? Ebbene grazie alla preziosa collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, fino all’appuntamento con il Radio Zeta Future Hits Live 2024 a Verona il 4 settembre 2024 – dove scopriremo il vincitore -, ogni sabato, dalle 12.35 alle 13.00 scopriremo gli artisti italiani esordienti presenti di settimana in settimana nella Top 100 Album di Fimi.

Sarà Rossella Lo Faro – ovvero la Responsabile comunicazione FIMI – ad annunciare ogni sabato il più alto in classifica FIM tra gli album esordienti.

Sabato dopo sabato potremo quindi conoscere il preferito del momento e iniziare a cercare di capire chi trionferà a Verona ad inizio settembre durante uno degli eventi conclusivi della lunga estate musicale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Zeta (@radiozetaof)

L’evento a Verona: quando sarà e come partecipare

Dopo una lunga estate in musica, ricca di classifiche e tormentoni, cosa accadrà il 4 settembre a Verona? Ebbene durante la serata, denominata Radio Zeta Future Hits Live, verrà assegnato il premio “Radio Zeta Future Hits Live 2024 – FIMI“, che sarà consegnato all’artista italiano esordiente con l’album entrato più in alto nella classifica Top of the music by FIMI/GfK nell’anno (agosto 2023 – agosto 2024).

Come partecipare all’evento che concluderà l’estate musicale? I biglietti per il Radio Zeta Future Hits Live sono disponibili su TicketOne.