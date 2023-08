La classifica FIMI dell’estate 2023 è nel segno dei The Kolors. Alla numero uno della classifica dei singoli si conferma stabile “Italodisco”, a detta di tutti il tormentone dell’estate. Nella classifica degli album prosegue il dominio di Travis Scott con il disco “Utopia”.

Classifica Fimi singoli, estate 2023: The Kolors con Italodisco al primo posto

L’estate 2023 suona al ritmo di “Italodisco” dei The Kolors. La FIMI ha pubblicato la classifica dei singoli ed album più venduti della settimana e alla numero uno si confermano ancora una volta la band capitanata da Stash. La loro “Italodisco”, partita in sordina, è la canzone più trasmessa, ascoltata ed amata dell’estate. La band nata, musicalmente parlando ad Amici di Maria De Filippi, domina la hit parade dei singoli più venduti da cinque settimana. Un grandissimo successo per Stash e The Kolors che si confermano “re” incontrastati dell’estate. Al secondo posto troviamo Vetri neri di Ava, Anna e Capo Plaza tallonati da Bon Ton di Drillionaire. Quarta posizione per “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31, mentre in quinta posizione la rivelazione Alfa con “Bellissimissima”.

In sesta posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte seguiti da “Mon Amour” di Annalisa, mentre in ottava in salita “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain. Chiudono la top ten dei singoli più venduti: “Ci pensiamo domani” di Angelina Mango e “Taxi sulla Luna” di Tony Effe, Emma.

Ecco la top ten dei singoli FIMI più venduti della settimana:

The Kolors con Italodisco Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Alfa con Bellissimissima Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Annalisa con Mon amour Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Angelina Mango con Ci pensiamo domani Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi sulla Luna

Classifica Fimi album, estate 2023: Travis Scott domina

Poche novità nella classifica album FIMI della settimana. Alla numero uno, stabile rispetto a sette giorni fa, ritroviamo Travis Scott con il nuovo disco di inediti “Utopia”. Al secondo posto, invece, La Divina Commedia di Tedua tallonato da 10 di Drillionaire. In salita il nuovo album di Geolier, mentre i Pinguini Tattici Nucleari con “Fake News” scivolano in quinta posizione.

Inarrestabile “Sirio” di Lazza in sesta posizione, mentre Materia (Prisma) di Marco Mengoni scivola in settima posizione. Ancora in top ten “Innamorato” di Blanco. Chiudono la classifica: “Venduti” dei Boomdabash e “Santana Season” di Shiva.

Ecco la classifica album FIMI della settimana: